Vota il miglior barista. Arrivano i primi tagliandi

Il biglietto da visita è il sorriso gentile, accompagnato da una voce quasi sussurrata e da buone maniere che paiono di altri tempi. Da tre anni William Wu lavora al Bar Fiorita di via Plauto, dove ha conquistato in fretta la stima e la simpatia dei suoi clienti, quelli che hanno già iniziato a votarlo nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Cafè. Per partecipare basta compilare il tagliando qui a fianco e recapitarlo nella cassetta postale della redazione del Carlino Cesena in via Piave 165. Per partecipare ci sarà tempo fino al 15 giugno. Mentre i primi voti iniziano ad arrivare in redazione, spicca appunto la candidatura di Wiliam: "Sono stati i miei clienti a farmi notare l’iniziativa – sorride –assicurandomi che mi avrebbero votato. Sono davvero contento, perché significa che apprezzano il mio modo di lavorare e di comportarmi. Che è poi la parte più importante di questo mestiere". Wiliam Hu ha 41 anni ed è cinese, ma vive in Italia da 29 anni: "Mi trovo benissimo qui e mi piace trascorrere tempo insieme alle persone. Prima di scegliere il bar, ero stato cameriere in un ristorante: dunque conosco bene questo mondo. Mi sono ambientato in fretta, tanto che sono diventato anche tifoso del Cesena. A fianco della macchina del caffè c’è l’immagine del Cavalluccio bianconero, che apparteneva alle precedenti gestioni, ma che ho ovviamente lasciato al suo posto. Lo stadio è dall’altra parte della strada e quando i turni me lo consentono, vado anche a guardarmi al partita!".

Luca Ravaglia