Vota il miglior barista. Ecco l’ultimo coupon

Il tagliando che pubblichiamo qui a fianco è l’ultima occasione per partecipare alla nostra iniziativa ‘Il miglior barista è...’, promossa per il secondo anno in collaborazione con Confesercenti Cesena-Ravenna e il sostegno di Estados Caffè. Esprimendo il proprio voto e recapitando il tagliando alla redazione è possibile partecipare alla scelta del Miglior barista di Cesena e della provincia.

Attenzione: verranno prese in considerazione esclusivamente le schede giunte in redazione entro le ore 12 del 16 giugno. Eventuali ritardi nella consegna postale non verranno presi in considerazione, per questo è consigliabile recapitare direttamente le ultime schede nella cassetta delle lettere della redazione, in via Piave 165 Cesena. Sempre entro le ore 12 del 16 giugno. Le schede giunte in ritardo saranno cestinate.

Il giorno successivo, sull’edizione cesenate del Resto del Carlino verrà pubblicata la classifica finale dell’iniziativa.

Finora in redazione sono arrivati già oltre settemila tagliandi, segno di un indubbio successo e gradimento da parte dei lettori del nostro quotidiano. La premiazione si terrà lunedì 23 giugno alle ore 11 nella sede della Confesercenti cesenate: le prime tre classificate verranno premiate con targhe ricordo della manifestazione.

L’anno scorso la prima edizione della manifestazione è stata vinta da Virginia Calandrini del Chiosko Savelli di Cesena.

La classifica temporanea, ancora tutta in movimento, vede nelle prime posizioni un gruppo di bariste: Sara Zedde del Café Martini, Rudy Sherifi del bar della clinica San Lorenzino, Ilaria Ricci di Shiva 95 (ex Olivi),Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola e Nicole Campana del Caffè Porta Trova.

Ma niente è deciso: basta un pugno di schede per ribaltare la situazione in continua evoluzione.

Poche decine di voti le dividono infatti dal resto della graduatoria: Katherine Benedetti della Pasticceria Moderna di via Santa Rita da Cascia, poi Vanessa Antoniazzi del bar Europa di Gambettola, Chicca del Caffè del Viale di Longiano, Jana del Brivido Caffè, Antonia Rossi del Rosso Cinque di Ronta e altre.

L’iniziativa è promossa dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e col sostegno di Estados Café.