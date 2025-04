Vota il miglior barista. Irrompe Sara del Martini

"Dopo quasi vent’anni che svolgo questo lavoro, mi accorgo che è davvero una parte tanto importante di me, perché mi piace essere a contatto con le persone, regalare un sorriso a viene a trovarci per un caffè o un aperitivo. Il vero cambio di approccio però è arrivato nel momento in cui mi sono accorta che sono loro, i clienti del bar, a regalare i sorrisi più importanti a me. E questo, davvero, fa la differenza". Parole di Sara Zedde, che dallo scorso anno lavora al Caffè Martini Bistrot di corso Garibaldi e che in questi giorni sta ricevendo tanti tagliandi a lei dedicati nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate ed Estados Caffè, volta a premiare l’impegno e il talento di bariste e baristi del territorio tramite i ‘voti’ dei lettori del nostro quotidiano: "Prima di iniziare quest’esperienza – racconta Sara – avevo trascorso 17 anni al vicinissimo Mascherpa, che poi ha chiuso. Inizialmente avevo pensato di prendermi un attimo di riposo, ma mi sono velocemente accorta che cambiare vita non faceva per me, mi toglieva quelle piccole gioie e soddisfazioni quotidiane che sono fondamentali per sentirsi bene. E così mi sono immediatamente rimessa in gioco. Per fortuna ho trovato la disponibilità del Caffè Martini Bistrot, dove ho ritrovato lo spirito conviviale fatto di stima, rispetto e amicizia che per me sono fondamentali. Tanto che gran parte dei clienti storici dell’altro bar, mi hanno seguita qui. Con molti nel tempo si è creato un rapporto di amicizia testimoniato anche dai voti espressi sul Carlino. Ne sono davvero orgogliosa".