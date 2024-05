Vota il miglior barista. L’entusiasmo di Chiara: "Adoro questo lavoro"

Entra una bimba, mano nella mano con la mamma. A livello di altezza è a filo con la vetrinetta della gelateria. Probabilmente tra una manciata di mesi la visuale sarà decisamente migliore, ma non importa, perché qui, davanti alle vaschette, non servono conferme: "Fragola!". E’ convintissima, è allegra, saltella, ringrazia e arpiona il gelato. Magari c’è chi non ci fa caso, magari c’è chi abbozza e magari c’è chi si limita ad armeggiare sul registratore di cassa. Tutto legittimo, ovviamente. Ma è qui che si vede la differenza. La differenza è nella voce gentile di Chiara Galassi, che da dietro al banco di ‘Tutto Gelato’, in viale Marconi, risponde con un sorriso che vale lo stesso entusiasmo della piccoletta.

"Sono qui da cinque anni, ma ho iniziato a svolgere questo lavoro dal doppio del tempo – racconta la barista cesenate che sta ricevendo tanti consensi da parte dei lettori del Resto del Carlino, nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Moka Rica –. Lo faccio perché mi piace, perché mi entusiasmo come al primo giorno ogni volta che un cliente apprezza il mio lavoro". I riscontri che arrivano non sono affatto pochi, come testimoniano pure i tagliandi arrivati in questi giorni in redazione: "Ci sono persone che in un attimo riescono a farmi cambiare la giornata: i bambini, certo soprattutto ora che arriva l’estate ed entrano nel locale pregustando la merenda, ma anche tanti adulti, come quelli che mi chiamano per nome e che ormai mi considerano come una di famiglia. Il loro affetto cancella con gli interessi le risposte scontrose che qui, come in ogni altro lavoro, sono sempre da mettere in conto. E che comunque certo non mi offendono. Sono una persona empatica, il mio carattere non lo cambio, né in un senso, né nell’altro. Non cerco di fare il possibile per mettere tutti a loro agio per dovere di servizio, ma perché il rispetto e l’attenzione verso le persone, per me sono una priorità". Alla gelateria si aggiungono il bar e la tabaccheria: Chiara si alterna da un lato all’altro, sempre con lo stesso spirito. Anche se…. "La parte più bella è certamente quella di preparare i coni e le coppette. Il gelato è buonissimo e un ottimo veicolo di buon umore!".

