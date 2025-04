Vota il miglior barista. Nicole nel cuore dei clienti

E’ arrivata da pochi mesi, ma è già entrata nel cuore di tanti clienti. Nicole Campana del Caffè di Porta Trova, sta ricevendo tanti voti da parte dei lettori del Resto del Carlino nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal nostro giornale in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Caffè. "Conosco bene questo lavoro – racconta Nicole – visto che ho alle spalle anni di esperienza. Lo amo, perché è in grado di trasmettermi quelle emozioni che gratificano l’operato quotidiano. Certo, l’attenzione alla qualità dei prodotti offerti è sempre massima e da quella non si prescinde, ma mi piace pensare che il vero valore aggiunto sia quello che un barista riesce ad aggiungere relazionandosi ogni giorno coi suoi clienti. Un sorriso, una parola, spesso possono cambiare una giornata. In particolare qui al Caffè di Porta Trova, dove i clienti fissi sono tanti e contribuiscono a creare in questo locale un ambiente davvero familiare, nel quale è un piacere lavorare". Se è vero che l’approccio con gli avventori è cruciale, Nicole non lascia niente al caso: "Mi sono anche iscritta alla facoltà di Psicologia, un’altra mia grande passione. Frequento i corsi online e intanto porto avanti il mio impegno al bar. Servono sacrifici? No, serve fare quello che piace fare. E poi, ridendo, aggiungo che una psicologa dietro al bancone, a volte può essere davvero utile…". Sulle pagine del Resto del Carlino per i prossimi mesi continueremo a pubblicare il coupon che può essere compilato dai lettori coi riferimenti della propria barista o del proprio barista di fiducia. I tagliandi devono essere recapitati nella buchetta della redazione del Carlino Cesena in via Piave 165. Per partecipare ci sarà tempo fino al 15 giugno.

Luca Ravaglia