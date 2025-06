Vota il miglior barista. Oltre cinquemila coupon

"Io ho già vinto, a prescindere da quanti saranno alla fine i tagliandi dedicati a me che arriveranno alla redazione del Carlino. Ho vinto perché l’affetto e la stima dei clienti che hanno voluto scrivere il mio nome nei coupon pubblicati sul giornale da soli valgono tutto. Sono la testimonianza concreta di quanto il mio lavoro venga apprezzato". Sorride emozionata Katherine Benedetti, che dall’inizio del 2025 lavora alla Pasticceria Moderna in via Santa Rita da Cascia a Cesena, dopo aver trascorso i 17 anni precedenti in un altro pubblico esercizio di Gambettola. Il suo nome è tra i più gettonati nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Ravenna Cesena e con Estados Caffè e che è rivolto a tutte le bariste e i baristi che operano nel nostro comprensorio. "Questo lavoro è il mio mondo – racconta Katherine - e il fatto che già pochissimo tempo dopo il mio arrivo, i clienti abbiano cominciato ad affezionarsi al mio modo di essere è davvero speciale. Certo, è fondamentale servire un prodotto di qualità, ma quello da solo non basta. Un sorriso, una parola giusta detta al momento giusto, non per dovere di circostanza, fanno davvero la differenza. Ed è bellissimo che i clienti che vengono a trovarci lo apprezzino". Per partecipare alla nostra iniziativa, scegliere il barista preferito e rivoluzionare la classifica, c’è ancora tempo: fino al 16 giugno è possibile infatti recapitare alla nostra redazione (nella cassetta postale) il tagliando che viene pubblicato ogni giorno (no fotocopie). I tagliandi fin qui recapitati hanno già superato quota cinquemila.