Vota il miglior barista. Oltre 4mila tagliandi

Sono già oltre quota quattromila i tagliandi recapitati alla nostra redazione per il ‘referendum’ sul miglior barista di Cesena e dintorni. E c’è ancora oltre un mese di tempo per esprimere le preferenze e ribaltare la classifica. Che per ora vede in testa un nutrito gruppo di ‘barwoman’, a testimonianza del gradimento per la componente femminile della professione. I conteggi sono parziali e dunque è difficile stabilizzare una classifica che varia di ogni ora, a seconda dei ‘pacchetti’ dei voti che arrivano sui nostri tavoli. Ma si individuano già delle sicure pretendenti al titolo. Tra le più votate ci sono per ora: Rudy Sherifi del bar del San Lorenzino, Sara Zedde del Café Martini, Ilaria Ricci di Shiva 95 (ex Olivi), Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola, Vanessa Antoniazzi del bar Europa di Gambettola e Nicole Campana del Caffè Porta Trova. L’unico uomo che compare ai primi posti è William Hu del bar Fiorita. A ridosso delle prime ci sono poi numerose pretendenti, che potrebbero ancora ribaltare il risultato: Chicca del Caffè del Viale di Longiano, Jana del Brivido Caffè, Antonia Rossi del Rosso Cinque di Ronta. Sono dunque già parecchi i pretendenti al podio sul quale l’anno scorso è salita Virginia Calandrini (nella foto), barista del Chioscko Savelli, la più votata da clienti e lettori nella prima edizione della nostra gara.

Per partecipare alla nostra iniziativa, scegliere il barista preferito e rivoluzionare la classifica, c’è ancora tempo: fino al 16 giugno è possibile infatti recapitare alla nostra redazione (nella cassetta postale) il tagliando che viene pubblicato ogni giorno (qui a fianco, no fotocopie). Si possono consegnare anche più tagliandi insieme. L’iniziativa "Il miglior barista è..." è promossa dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e col sostegno di Estados Café