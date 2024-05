Vota il miglior barista. Si delinea la classifica

Sono già migliaia i tagliandi dell’iniziativa ‘Vota il miglior barista’ recapitati dai lettori alla nostra redazione. Ed è già tempo per un primo sommario sguardo alla ‘classifica’ che si sta delineando, pur tenendo presente che i dati cambiano di ora in ora, con l’arrivo nella cassetta postale del Carlino di decine e decine di nuovi coupon. In ogni caso, ai vertici della classifica provvisoria, superando ognuna agevolmente il centinaio di coupon, troviamo un nutrito gruppo di bariste: Virginia Calandrini (Kiosko Savelli), Ylenia Tisselli (Dolce Mia Savignano), Camilla del Caffè di Porta Trova, Ilaria Ricci (Bar Olivi). Ripetiamo: il posizionamento muta continuamente. E nel giro di pochi attimi potrebbero subentrare i baristi e le bariste che ‘inseguono’ a breve distanza: Sara Cammisa (Al Mondo Caffetteria), Cristina Montecampi (Babbi), Jana del brivido Caffè, Lucia Brighi (Divino Caffè), Claudia Zanoli (Penny’s), Daniele del Biancopaco, Pietro Savadori dell’Approdo, Gabriela Popa (Caffè Amelie), Genea Giorgi (Ponte Giorgi), Franco Fesani (Mad Cafè).

Come si vede, la preponderanza femminile è schiacciante, ma c’è ancora tempo per ribaltare la situazione. Compilando il tagliando pubblicato a fianco e recapitandolo alla redazione del Carlino, è possibile infatti votare fino al prossimo 29 giugno. Il coupon per votare il barista preferito verrà pubblicato ogni giorno sul Resto del Carlino di Cesena.

re.ce.