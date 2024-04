Vota il miglior barista: "Splendida iniziativa per arricchire il rapporto coi clienti"

di Annamaria Senni

Siamo negli anni ’50 quando lo scrittore Silvio Carella fonda la Moka Rica in un magazzino di pochi metri in centro a Forlì insieme al figlio Franco. Ed è con lui che la piccola ditta si espande e viene conosciuta in tutta la regione Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Il caffè rappresenta un momento di pausa, di relax e una sferzata di energia, e a celebrare l’italianissimo caffè, denominato ‘caffè in frac’ è ancora oggi Moka Rica. Nella sede, nella zona artigianale di Forlì, su un’area di 6.000 metri quadri, è la nipote del fondatore, Franca Carella, a portare avanti la tradizione di famiglia. Franca Carella lei è cresciuta in un mondo di caffè… "Da piccola facevo i compiti sui sacchi di caffè. Sono figlia d’arte, quando sono nata mio padre aveva già la torrefazione. Gli piaceva sperimentare e provare. Sono cresciuta in mezzo ai profumi e all’aroma del caffè. Sono cresciuta con il pensiero che la qualità è la caratteristica più importante per il caffè e in tutti questi anni ci siamo impegnati per mantenere lo standard qualitativo e per realizzare un buon prodotto".

Cosa ne pensa del concorso di miglior barista?

"Credo che sia una splendida iniziativa che coinvolge i bar della zona, un gioco e allo stesso un modo per migliorarsi e migliorare il rapporto con la clientela. Mio padre fu uno dei primi ad aderire all’iniziativa per la zona di Forlì".

Il vostro caffè è stato premiato più di una volta…

"Nel 2020 abbiamo ricevuto la medaglia d’oro dall’International Institute of coffee tester, dagli assaggiatori internazionali di caffè, e in precedenza è stata premiata anche la nostra miscela Antigua".

Dietro al rituale di bere una tazza di caffè si nasconde un lavoro immenso. Ci aiuta a scoprirlo?

"Il caffè proviene da diverse parti del mondo: dal Sud America, dall’Africa e India. Per fare nascere il primo fiore in una pianta di caffè occorre più di un anno, poi dal fiore deve nascere il chicco. Noi importiamo da diversi paesi e quando il caffe arriva verifichiamo che il prodotto sia conforme al campione che ci avevano mandato. Una volta che il caffe arriva da noi si ferma nei magazzini e lo tostiamo. Per fare una buona miscela occorrono 4 o 5 tipi di prodotto. La tostatura è un fase importantissima, abbiamo una macchina moderna che ci permette di fare un’ottima tostatura. Figura fondamentale nella nostra azienda è il mastro tostatore che è con noi da tantissimi anni e segue un processo fondamentale. La cura nel realizzare un buon prodotto parte dall’acquisto, dalla pulizia del caffè alla tostatura. Una miscela di caffè è come un profumo, è molto personale".

Quanto caffè lavorate in un anno?

"Acquistiamo circa 10mila sacchi da 60 chili di caffè all’anno e abbiamo come clientela diretta e indiretta 1.500 clienti sparsi in Italia e all’estero, in particolare Germania, Croazia e qualcuno in Francia. Puntiamo però più sull’Italia, in particolare Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, perché l’espresso è un prodotto italiano e non estero".

Producete anche caffè biologico, che caratteristiche ha?

"Viene coltivato in terreni dove non vengono usati pesticidi, in genere proviene da piccoli appezzamenti, soprattutto dalle alture del Centro e Sud America. Il metodo biologico deve rispettare diverse regole e il beneficio del prodotto è rivolto sia al benessere del nostro corpo che al benessere delle terre in cui viene coltivato".

Per assaporare un buon caffè bisogna berlo zuccherato o amaro?

"Per assaporare un buon caffè bisognerebbe berlo amaro, perché se bevuto amaro il caffè sprigiona meglio le proprie caratteristiche. Ma penso che se una persona è abituata a usare lo zucchero può comunque godersi un ottimo caffè".