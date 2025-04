Vota il miglior barista. Una pioggia di tagliandi

Intorno al banco del bar ci sono i clienti, quelli storici, quelli più affezionati. Quelli che hanno voluto sorprendere Patrizia Drudi lavora al ‘RaroLoco’ in viale Carducci a Gambettola, votandola in massa nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Estados Cafè. "Lavoro qui da tre anni – commenta Patrizia – e proprio non mi aspettavo un gesto di stima di questa portata. Ne sono felice, perché il bello di questo mestiere è il rapporto coi clienti ed evidentemente il mio modo di fare è apprezzato. Faccio quello che amo fare, seguendo la mia passione. Ormai abbiamo imparato a conoscerci tutti e ogni mattina utilizzo il mio lato più ‘zen’ per cercare di capire come poter dare il mio contributo per indirizzare la giornata di chi viene a trovarci nel modo giusto. Con un buon caffè, certo, ma oltre alla qualità del prodotto non può mancare il valore umano, quello di chi capisce il momento, di chi sa quando una parola può essere utile e quando un silenzio è migliore". Gli avventori ascoltano e annuiscono: "E’ davvero così. E in effetti è prima di tutto per questo che alla mattina iniziamo la giornata al bar, in questo bar. E per questo Patrizia è la nostra barista ideale". Sulle pagine del nostro giornale per i prossimi mesi continueremo dunque a pubblicare un coupon che può essere compilato dai lettori coi riferimenti della propria barista o del proprio barista di fiducia. I tagliandi devono poi essere recapitati nella buchetta della redazione del Carlino Cesena in via Piave 165. Per partecipare ci sarà tempo fino al 15 giugno.

Luca Ravaglia