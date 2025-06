Vota il miglior barista. Verso il gran finale

Con seimila tagliandi giunti finora in redazione, la nostra iniziativa ‘Il miglior barista è...’ procede spedita verso il gran finale. C’è tempo fino al 16 giugno per votare e ribaltare la classifica che vede attualmente ai primi posti un gruppetto di bariste. All’inseguimento un’agguerrita pattuglia sempre al femminile. Per i baristi solo le briciole.

Ai primi posti della classifica troviamo per ora Sara Zedde del Café Martini, Rudy Sherifi del bar del San Lorenzino, Ilaria Ricci di Shiva 95 (ex Olivi), Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola e Nicole Campana del Caffè Porta Trova. Ma niente è deciso: basta un pugno di schede per ribaltare la situazione in continua evoluzione. Poche decine di voti le dividono infatti dal ‘gruppone’: Katherine Benedetti della Pasticceria Moderna di via Santa Rita da Cascia, poi Vanessa Antoniazzi del bar Europa di Gambettola, Chicca del Caffè del Viale di Longiano, Jana del Brivido Caffè, Antonia Rossi del Rosso Cinque di Ronta e altre. L’unico uomo che compare ai primi posti è William Hu del bar Fiorita.

Per rivoluzionare la classifica c’è tempo fino al 16 giugno: basta compilare e inviare il tagliando qui accanto (no fotocopie). E’ possibile consegnare anche più tagliandi insieme. L’iniziativa "Il miglior barista è..." è promossa dal Resto del Carlino di Cesena in collaborazione con Confesercenti Ravenna-Cesena e col sostegno di Estados Café.

re.ce.