Vota il tuo barista con il tagliando

Chi è il ‘Miglior barista’ di Cesena? Da oggi i lettori possono scegliere direttamente il loro barista preferito grazie al nostro ‘referendum’, utilizzando il tagliando pubblicato qui a fianco. Entra così nel vivo la seconda edizione dell’iniziativa del Resto del Carlino in collaborazione con Confesercenti cesenate e Estados Café. A decidere chi meriterà il titolo, saranno come sempre i nostri lettori, che potranno partecipare alla nostra iniziativa votando il loro barista preferito attraverso il tagliando. La ‘gara’ andrà avanti per due mesi e mezzo fino al 15 giugno, quando il ’re’ o la ‘regina’ del nostro gioco avrà finalmente un volto e un nome. Una sorta di referendum, e allo stesso tempo un divertente gioco, che vuole fungere da sprone e riconoscimento per una categoria professionale che svolge un ruolo cruciale nella vita sociale della comunità. La prima edizione è stata vinta da Virginia Calandrini (foto a fianco)

Tutti i lettori possono dare il loro contributo inviando il tagliando tutti i giorni (tagliando che sarà pubblicato sulle pagine del Resto del Carlino). Basterà compilarlo e recapitarlo (anche direttamente nella cassetta delle lettere o inviandolo per posta, no fotocopie) alla redazione del Resto del Carlino di Cesena, in via Piave 165.