Voti della Maturità e privacy: cosa succede a Cesena

Cesena, 6 luglio 2023 – La scure della privacy sui voti dell’esame di maturità. Non tutte le scuole superiori cesenati, pur essendo tenute ad affiggere gli elenchi in bacheca come atto pubblico e darne visibilità come dovuto e sempre accaduto, hanno deciso di comunicare quest’anno ai giornali e ai media i risultati dell’esame di maturità che si avvia alla conclusione.

La morsa della privacy si stringe, dopo che già l’anno scorso l’istituti per Geometri Da Vinci di Cesena e l’istituto tecnico economico e liceo scientifico Righi di Cesenatico scelsero di non farli pervenire agli organi di stampa.

A scanso di equivoci occorre precisare che non è scattato alcun divieto alla pubblicazione sui giornali, che resta consentita per il diritto di cronaca.

Ma secondo alcuni dirigenti di Asa Foce, l’associazione autonoma delle scuole provinciali di cui fanno parte i dirigenti scolastici, è preferibile che la pubblicazione non avvenga e le scuole quindi non debbono favorirla, anche se non possono proibirla. La presa di posizione è stata assunta in una riunione il 1° giugno scorso.

Il presidente di Asa Foce è Francesco Postiglione, dirigente di Itt Pascal-professionale Comandini e del liceo linguistico Alpi. "La proposta che le scuole non trasmettano nomi e relativi voti dell’esame ai giornali – afferma il presidente Postiglione Asa Foce – non è stata tuttavia condivisa da tutti i presenti alla riunione. Per quello che mi riguarda, sono favorevole, perché la pubblicazione sui giornali alimenta la competizione e focalizza un aspetto dell’esame di maturità, quello della votazione, che non è il più importante. Naturalmente la presa di posizione di Asa Foce, che è una associazione, non supera gerarchicamente la insindacabile libertà di ogni singola scuola di assumere la decisione che ritiene più consona".

Per quello che riguarda le scuole di cui sono preside mi atterrò coerentemente alla posizione assunta e non verranno trasmessi i risultati, che peraltro saranno come sempre affissi in bacheca essendo un atto pubblico".

Ci sono dirigenti invece di scuole superiori che hanno ritenuto di continuare a diffondere i risultati dell’esame di maturità ai media.

ll preside del Marie Curie di Savignano Mauro Tosi informa che li trasmetterà e nulla osta affinché ciò avvenga, visto che le problematiche relative alla privacy sono state debitamente affrontate con le famiglie degli studenti come richiesto dal Dpo, il Data Protection Officer, il consulente che si occupa della gestione e del trattamento dei dati personali all’interno degli istituti scolastici ed è responsabile di tutte le problematiche inerenti alla privacy.

Altre scuole cesenati che invieranno i dati con i risulti dei voti d’esame ai giornali per la relativa pubblicazione, sono il liceo scientifico Righi e il liceo classico Monti, presieduti da Lorenza Prati e Simonetta Bini, e potrebbero essercene altre.

Per quanto invece riguarda gli esiti degli scrutini di fine anno nelle altre classi, i voti nelle varie materie non sono più esposti nelle bacheche delle scuole a tutela della privacy degli studenti.