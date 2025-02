"Votiamo sì, ma Lattuca dialoghi con Forlì"

Nel consiglio comunale di domani alle 15 verrà presenta la mozione di Cesena 2024 sulla candidatura di Cesena a Capitale italiana della cultura 2028. Se verrà approvata impegnerà l’amministrazione comunale a candidarsi.

Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Marco Casali, l’on. Buonguerrieri, presidente provinciale del partito, ha lasciato ai consiglieri comunali libertà di voto. Che cosa succederà a Cesena?

"Ho proposto al gruppo di votare favorevolmente al netto delle critiche che abbiamo rivolto in questi giorni anche sullo stato della cultura in città. Voteremo sì perché Cesena è la priorità. Ma c’è un dato da considerare".

Quale?

"Che la mozione di Cesena 2024 non è stata sottoscritta dal Pd, che anzi è parso un po’ spiazzato dagli eventi, come attendesse ordini su come muoversi. La mia opinione è che il Pd Democratico abbia subito quella mozione presentata da una minoranza della sua maggioranza, una sorta di patata bollente" (in serata è stato annunciato un emendamento a firma Cesena 2024 e Pd per la candidatura comune di Cesena e Forlì, NdR).

Zattini ha rilevato che sarebbe bene unire gli sforzi, ma non è prevista una corsa congiunta e il capofila è solo un comune.

"Per Fratelli d’Italia il sindaco Lattuca non dovrebbe stare nelle sue, ma dovrebbe attivare sinergie, cosa che non gli è naturale con strutture che siano diverse dalla sua".

Andrea Alessandrini