Vuole i soldi per la droga, arrestato per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone hanno arrestato un 21enne, con nazionalità straniera ma nato in Italia, per violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e per maltrattamenti in famiglia. Il fatto dell’inspiegabile atteggiamento del giovanissimo riguarda una donna residente a Gambettola, palesemente spaventata e in preda al panico, ha chiamato il 112, chiedendo l’urgente intervento di una pattuglia presso la sua abitazione in quanto si era presentato un familiare, già destinatario del divieto di avvicinamento emesso recentemente dall’Autorità Giudiziaria di Forlì, per ripetuti maltrattamenti e violenze nei confronti della donna, al fine di farsi consegnare denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

Il 21enne batteva i pugni ripetutamente e con violenza sul portone di casa, pretendendo di entrare. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri di Savignano sul Rubicone, che in quel momento era la più vicina alla casa della donna, che ha trovato il giovane ancora sul posto mentre urlava e minacciava nei confronti di lei per indurla ad aprirgli. Pertanto, colto in flagranza di reato, i carabinieri lo hanno bloccato, procedendo al suo arresto per la violazione della misura cui era sottoposto. Il giovane, su disposizione del sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale. Ieri si è tenuta l’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto confermando, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere a Forlì. e. p.