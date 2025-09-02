Weekend da favola a Bagno. Tre giorni con l’Incanto degli gnomi

Un incantevole fine settimana, a Bagno di Romagna, per la tre giorni dell’Incanto degli gnomi. Il borgo termale, che ospita dai primi anni duemila ’Il Sentiero degli gnomi’, che si snoda per un paio di chilometri nel Parco dell’Armina, per il lungo weekend dal 5 al 7 settembre, offre varie iniziative, in specie, per famiglie e bambini. Dopo la prima edizione 2024, ’Incanto degli gnomi’, vera e propria avventura fiabesca con escursioni, laboratori, musica, spettacoli, animazione, torna nel borgo d’Alto Savio con una anteprima in programma per la serata di venerdì 5, cui seguiranno due giornate ricche di eventi sabato 6 e domenica 7 settembre. Venendo al dettaglio del programma, la magica tre giorni bagnese, comincia, come detto, venerdì dalle 21, quando i riflettori si accenderanno sul grande Gioco dell’Oca Silvia in Piazza Ricasoli. Sabato 6, la festa entrerà nel vivo dalle 11 con le Olimpiadi degli Gnomi nell’omonimo Sentiero. Alle 14.30 saranno in campo gli Inventa-Gnomo, laboratori artigianali in piazza Ricasoli, in collaborazione con ’I 4 Elementi Teatro’ e Giuseppe Giovannuzzi, artigiano locale esperto di folletti, che conosce gli gnomi del sentiero per nomi e cognomi. Poi, alle 17, ci sarà Olè-Comedy Show, spettacolo di giocoleria e intrattenimento. Alle 21, suggestiva escursione guidata, a piedi, a lume di lanterna. Domenica 7, si partirà alle 10.30 con la camminata fiabesca lungo il sentiero, alle 12.30 appuntamento con la Scorpacciata dello gnomo in musica, poi laboratori e animazione. Alle 18 si terrà il Musical Itinerante per le vie di Bagno con la Compagnia di Gnomo Mentino. Info.: 0543/911046.

gi. mo.