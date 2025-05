Weekend di sport e spettacolo a Cesenatico: Ju Jutsu, Hip hop e Ginnastica artistica in scena

Dal Ju Jutsu all’Hip hop, passando per le discipline della Ginnastica artistica. Questo fine settimana l’Accademia Acrobatica di Cesenatico propone diverse manifestazioni di sport e spettacolo. Il grande centro con quattro strutture affacciate sulla spiaggia di Ponente, presenta un caleidoscopio di eventi. Oggi in pedana scendono 100 atleti di Ju Jutsu, per una interessante manifestazione organizzata da Hontai Yoshin Ryu Italia, una scuola antica giapponese di Ju Jutsu fondata nel 1.660 e che oggi ha quaranta sedi in Italia. A Cesenatico in particolare si tiene uno stage e raduno nazionale, dove tutti gli allievi si allenano e partecipano anche al primo torneo sperimentale di Kumi-bo, una disciplina in cui si combatte con il bastone lungo di 183 centimetri, che rende le gare molto spettacolari da vedere.

L’iniziativa è organizzata da Stelvio Sciutto, il maestro fondatore della scuola in Italia, il figlio Luca Sciutto che lo aiuta nella organizzazione, assieme ai responsabili tecnici che sono i maestri Ivan Serpau, Riccardo Baucia e Alessandro Ormas. Hontai Yoshin Ryu venne fondata da Oriemon Takagi ed è una scuola in cui non conta soltanto la forza fisica, ma incorpora la filosofia del salice che si flette nella tempesta, con gli alberi più rigidi che vengono spezzati dal vento, mentre il salice danza nella bufera rimanendo illeso sulle sue radici. Questa filosofia oggi è una scuola di Ju Jutsu riconosciuta, legittimata e protetta dal Nihon Budokan di Tokyo. Gli appassionati di Hip hop ruotano invece attorno all’incontro con il grande maestro Istvan Pali del prestigioso gruppo R3D One di Budapest.

In cabina di regia c’è l’italo spagnolo Johnny Street, presidente dell’associazione Europe Hip Hop Movement, che ha coinvolto 70 fra ragazze e ragazzi, che si danno appuntamento in riviera per un allenamento intensivo, in vista anche del Campionato Europeo che si disputerà la prossima settimana all’Oltremare di Riccione, sotto l’insegna Europe Street Dance Cup. La Uisp Emilia-Romagna organizza a Cesenatico il Campionato interregionale di Ginnastica artistica, dove, spiega Sara Riccò, si affronteranno 350 partecipanti, con la partecipazione di atlete emiliano romagnole che si misureranno con le pari età provenienti dalle province di Marche e Lazio, che si affrontano in varie discipline, con diverse categorie in pedana, dalle piccole di 10 anni alle senior di oltre 20 anni.

Giacomo Mascellani