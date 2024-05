Weekend senza bottiglie di vetro

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle 18 fino alle 7 della mattina del giorno successivo. L’ordinanza entrerà in vigore da sabato 1 giugno e resterà in vigore fino a domenica 1 settembre. Non sarà però valida in tutti i giorni della settimana, ma nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi. Fine settimana senza bottiglie in mano nelle strade, nelle piazze, sulle panchine. L’ordinanza dispone il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro a partire dalle 18 fino alle 7 del giorno successivo, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale ricompreso fra viale Zara (Levante) e Via Cavour (Ponente), e fra la strada ferrata e l’arenile, nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Rimane consentito il servizio di asporto di cibi e bevande in vetro però legato al mancato consumo del pasto presso un’attività di ristorazione. Si vieta così il consumo delle suddette bevande contenute in recipienti di vetro al di fuori dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività. Rimane vietato il consumo delle stesse bevande in contenitori di vetro in tutte le altre aree pubbliche. Viene vietato di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande durante le manifestazioni pubbliche e di introdurre, utilizzare e detenere contenitori in vetro per alimenti e bevande nei giorni di venerdì, sabato e domenica, festivi e pre-festivi, nel periodo che va dal 1 giugno fino al 1 settembre, sempre dalle 18 fino alle 7 del giorno successivo nei seguenti luoghi sensibili: Piazza Costa, Giardini al Mare, Piazza Ciceruacchio, Corso Garibaldi, Via Marino Moretti e Piazza delle Conserve. I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va dai 25 ai 500 euro. Dice Matteo Gozzoli: "Da qualche anno quando apriamo la stagione introduciamo questo divieto di bevande in contenitori di vetro. Lo facciamo per contribuire al decoro urbano della nostra città e soprattutto per contribuire anche alla sicurezza in caso di disordini o risse. Una misura preventiva che abbiamo sempre condiviso con le associazioni di categoria e che non va a colpire locali che hanno i tavolini e le sedie dove i clienti si possono sedere e mangiare comodamente senza rischi. Su questa misura abbiamo avuto sempre riscontri positivi da parte della popolazione e dei turisti che in questo modo si sentono più sicuri".

Ermanno Pasolini