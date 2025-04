Welfare e servizi scolastici, incontro con l’assessora Conti

La sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini, l’assessore Federico Franchini e la consigliera regionale Francesca Lucchi, hanno incontrato l’assessora regionale al welfare, terzo settore, politiche per l’infanzia e scuola, Isabella Conti per ribadire l’importanza di garantire servizi scolastici di qualità nelle zone montane e appenniniche, sottolineando la necessità di ulteriori investimenti per potenziarne l’accessibilità. Hanno detto Sara Bartolini e Francesca Lucchi: "La scuola è un presidio fondamentale per la tenuta sociale ed economica delle aree appenniniche e montane. E’ il centro di una comunità educante, soprattutto nei comuni montani, buoni servizi e buona qualità della vita possono diventare strumenti di attrattività, che consentano di invertire la tendenza demografica. La Regione Emilia-Romagna ha già avviato politiche di sostegno, ma è fondamentale continuare a investire per rafforzare le misure di sostengo alla scuola, a partire dallo 0-6". Sindaca e consigliera hanno evidenziato le sfide che i piccoli Comuni come Roncofreddo affrontano nella gestione dei servizi scolastici: "Le famiglie che scelgono di vivere nelle zone montane devono poter contare su scuole ben attrezzate e su un sistema di trasporto efficiente. Incentivare la permanenza delle giovani famiglie significa investire nel futuro di questi territori, garantendo che le opportunità educative non siano penalizzate dalla geografia". L’incontro con l’assessora Conti ha dimostrato una visione comune, per una sfida che vuole essere condivisa ed è stata un’occasione per ribadire la necessità di un piano strutturato di sostegno alle scuole delle aree interne, che includa incentivi per il personale docente, risorse per la digitalizzazione e investimenti nelle infrastrutture scolastiche. Hanno concluso Bartolini e Lucchi: "Ringraziamo per la disponibilità continua l’assessora Conti, che ha grande sensibilità verso questi temi e che ha anche già svolto lo scorso febbraio una visita nel nostro territorio".