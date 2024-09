Wellness Valley: "Sport e benessere fanno crescere la Romagna"

"Era il 2003 quando raccontai per la prima volta, a un giornalista del Resto del Carlino, la mia idea di Wellness Valley: era un progetto visionario, che parlava di qualità della vita e prevenzione attraverso l’attività fisica. Sono sempre stato convinto che quel giornalista, all’epoca, mi abbia dato del matto". Nerio Alessandri, patron di Technogym e presidente di Wellness foundation, ha introdotto così, ieri pomeriggio, il meeting annuale della Wellness Valley, l’evento in cui si fa il punto sulle iniziative realizzate in Romagna per promuovere il benessere e i sani stili di vita. Oltre a rendere noti i dati del Wellness Valley report 2024 - lo studio che misura gli impatti delle attività condotte in Romagna sulla salute dei residenti e sul tessuto economico del territorio - il meeting segna l’inizio della Wellness week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita, lanciata nel 2015 proprio da Wellness foundation. Dal 23 al 30 settembre, in contemporanea con la Settimana europea dello sport, tutta la Romagna sarà infatti animata da eventi dedicati a sport, fitness, sana alimentazione e cultura del wellness.

Tornando alle parole di Alessandri, appena rientrato da Singapore, dove - ha detto - "cominciano ora a parlare di tutti quei temi che ci sono familiari da vent’anni", l’imprenditore si è lasciato andare anche a una confidenza sugli albori del progetto Wellness Valley. "Sono andato a Roma per riferire, all’allora presidente del Consiglio (non ha fatto il nome, ma basta una ricerca su Internet per risalire al nome di Silvio Berlusconi, ndr), la mia idea su come trasformare l’Italia in un Paese fondato sulla cultura del benessere. L’ho atteso a lungo, al suo arrivo mi ha interrotto dopo pochi minuti ed è finita lì", ha svelato sorridendo.

Malgrado l’esordio forse poco entusiasmante, il progetto di Alessandri è andato avanti e ha coinvolto, negli anni, oltre 350 enti e organizzazioni in tutta la Romagna, dalle scuole al campus universitario, dalle aziende agli operatori turistici. A distanza di vent’anni, "siamo immersi in un ecosistema sano, riconosciuto a livello internazionale - ha proseguito il numero uno di Technogym - il cui valore aggiunto ha un impatto misurabile sulla nostra economia: basti pensare ai bike hotel romagnoli, alle spiagge aperte anche in inverno per chi desidera fare sport, alle iniziative per la popolazione anziana nei parchi, a eventi come la Maratona Alzheimer e la fiera del Wellness". I dati del rapporto, in effetti, parlano chiaro: nel periodo 2011-2022 il settore wellness in Romagna ha registrato una crescita economica del 50% e oggi pesa oltre 1,7 miliardi di euro. L’incidenza del wellness sul totale dell’economia si conferma più alta rispetto al resto d’Italia: in Romagna le attività economiche del settore impiegano il 3,3% dei lavoratori, contro un dato nazionale pari all’1,6%. Dal punto di vista turistico, il territorio romagnolo ha saputo creare e ospitare eventi di successo, capaci di incrementare notevolmente l’attrattività della destinazione: nel 2023, i principali dieci eventi sportivi wellness hanno determinato un impatto economico di oltre 75 milioni di persone, con più di 568mila presenze (+12,2% rispetto al 2022).