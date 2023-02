Wellness Valley, vent’anni di crescita

di Annamaria Senni Venti anni fa lo slogan romagnolo veniva diffuso nelle tivù nazionali: "Il wellness è uno stile di vita fatto da alimentazione, benessere psicofisico e attività sportiva. Il wellness non va confuso con un trattamento estetitico". Era il primo giorno della Wellness Valley, il progetto lanciato da Nerio Alessandri a fine 2002. In vent’anni il progetto è cresciuto con risultati sorprendenti. Lo dimostrano i numeri. Nella Wellness Valley oltre la metà della popolazione è attiva (55% contro il 46% a livello nazionale) e la percentuale degli adulti sedentari è decisamente inferiore alla media nazionale (16% contro il 30%). Il 35% dei medici romagnoli prescrivono attività fisica come farmaco rispetto ad una media del 29% registrata sui medici italiani. La percentuale di over 65 a rischio disabilità a causa delle malattie croniche in Romagna è del 9,6% rispetto alla media italiana del 17,1%. Il settore Wellness in Romagna nel periodo 2011-2021 ha registrato una crescita economica del 31% nonostante la flessione temporanea dovuta alla pandemia. La Wellness Valley è il primo esempio reale di ‘ecosistema del wellness’: un modello sociale e culturale che mette al centro le persone e la loro salute e crea attorno ad esse le condizioni...