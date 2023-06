Whitemary, elettronica senza limiti "Vengo dal jazz, voglio far ballare"

di Filippo Aletti

Scalda i motori la nuova edizione del festival Acieloaperto, che questo sabato porta in scena un’anteprima alla piazzetta San Rocco di Savignano sul Rubicone. Protagonista della serata la giovane artista Whitemary, nome d’arte di Biancamaria Scoccia. La musicista è salita alla ribalta della scena indipendente lo scorso anno, grazie al disco d’esordio Radio Whitemary. Le sue sonorità uniscono la musica elettronica da club a una sensibilità cantautorale. Ad aprire il concerto dalle 20 saranno i giovani artisti di Savignano mixtape e il dj set di Lian Noil.

Whitemary, cosa porterà in scena?

"Al centro del concerto ci sarà il mio primo album, un disco che mi ha dato tante soddisfazioni. Ho cominciato a scriverlo addirittura prima della pandemia, suonandolo in giro prima che uscisse. Mi piace far sentire al pubblico dei pezzi inediti, un po’ per sorprenderli e un po’ per valutare l’impatto delle canzoni".

Come descriverebbe il suo stile?

"È un’unione di tante cose. In ogni caso è una sorta di musica elettronica che si avvicina alle sonorità da club. Non è, però, un mero sottofondo da ballo, è qualcosa da ascoltare e comprendere, cerco di veicolare dei messaggi".

Lei ha studiato jazz in passato, com’è passata all’elettronica?

"Diciamo che nel corso degli anni ho conosciuto persone che mi hanno fatto appassionare al genere ed alcuni suoi esponenti. L’elettronica dunque è diventata il mio modo di esprimermi. Non dimentico il jazz, però, che anche inconsciamente mi porto dietro, soprattutto nel modo di cantare".

Quali sono le sue influenze maggiori?

"I miei artisti preferiti sono i 2 many djs, che poi sono i Soulwax. Apprezzo, però, anche i lavori del produttore britannico Totally enormous. In generale cerco di stare al passo con la scena elettronica contemporanea".

C’è qualche brano del disco a cui è più affezionata?

"Dal vivo adoro suonare Disco bisco, che durante i concerti colpisce maggiormente il pubblico rispetto all’ascolto privato. È un brano divertente perché è pensato proprio per ballare, creando un bel momento di condivisione. Dato che non canto in questo pezzo, anche io riesco a godermi il momento in cui lo suono".

Crede che in Italia adesso sia più semplice proporre certe sonorità?

"Siamo il Paese dell’Italo disco e dei grandi dj, eppure da noi non è così facile portare avanti certi suoni. Secondo me mancano degli spazi in cui proporre musica underground. Cosmo ha dimostrato che con pazienza si può arrivare a un grande bacino di pubblico".

Quali sono i suoi progetti per i prossimi mesi?

"Mi sto concentrando sulla scrittura del mio secondo disco, che da sempre è il più difficile per un artista. In più vorrei riuscire a suonare all’estero, per capire se l’italiano è davvero una barriera per la diffusione della musica".