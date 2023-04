Whitemary in concerto a Savignano

Ai nastri di partenza l’undicesima edizione della rassegna ’acieloaperto’, organizzata dall’associazione culturale Retropop Live. L’anteprima si terrà a Savignano sabato 27 maggio con il concerto a ingresso libero di Whitemary, una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. Un nuovo appuntamento, dopo quelli dei grandi ospiti già annunciati: dai Verdena, che saranno live a Villa Torlonia il 27 agosto, a Tamino, in concerto il 4 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena, e ancora i Wilco, che suoneranno a Villa Torlonia il 24 agosto, i Baustelle, attesi alla Rocca Malatestiana il 21 luglio, e i Fat Freddy’s Drop, che si esibiranno al Parco Fluviale di Santa Sofia in uno speciale concerto pomeridiano domenica 30 luglio.

Sarà l’occasione per far festa sulle note di ’Radio Whitemary’, il disco d’esordio della musicista aquilana: un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro. Whitemary, al secolo Biancamaria Scoccia, è partita dal jazz passando per la canzone italiana, approdando alla techno tra campionatori e sintetizzatori analogici. Fa parte di ’Poche’, collettivo tutto al femminile per artiste e producer che popolano il panorama elettronico italiano.