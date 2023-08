Wilco sul palco di Villa Torlonia La svolta folk minimale e country

Sale l’attesa per il ritorno in Italia dei Wilco, che stasera si esibiranno a villa Torlonia di San Mauro Pascoli per la rassegna di Acieloaperto. La band americana, nota per le proprie sonorità che uniscono il folk tradizionale ad elementi della musica alternativa, porterà in scena diversi brani inediti. Protagonisti i pezzi dell’ultimo disco ‘Cruel country’, con cui il gruppo capitanato da Jeff Tweedy ha stupito i propri fan più datati con un folk minimale e tendente al country. "Il disco – racconta il frontman Tweedy – è una libera narrazione della storia degli Stati Uniti. È tutto confuso e mescolato, il modo in cui i miei sentimenti personali sull’America sono spesso intrecciati con tutti i nostri profondi miti collettivi. In poche parole, le persone vengono e i problemi emergono. Un paese crudele quanto bello, o lo ami o lo hai già lasciato". Inoltre, la band presenterà in anteprima alcuni pezzi tratti da Cousin, nuovo disco in uscita a fine settembre. L’album sarà prodotto dall’artista gallese Cate Le Bon e verrà pubblicato dall’etichetta della band, la Record. Rispetto al progetto dello scorso anno, Cousin sarà caratterizzato da chitarre taglienti e da testi ricchi di dolore e malinconia, ma con una sorta di speranza data dalla connessione empatia con le altre persone. Non mancheranno, ovviamente, i classici cavalli di battaglia del gruppo, come ‘Jesus etc’, ‘I am trying to break your heart’ e ‘Heavy metal drummer’. Ad aprire lo show una folta schiera di artisti. Dalle 19.30 si alterneranno Angelica, Bianco e Courtney Marie Andrews. Apertura area ristoro al le 18, concerto alle 21.45 circa. I biglietti sono in vendita sul sito di Ticketone, ma sarà possibile anche acquistarli direttamente al botteghino la sera stessa.

Filippo Aletti