Willi Witter, vacanze a Gatteo da 43 anni

di Ermanno Pasolini

Anche quest’anno è arrivato da Monaco di Baviera insieme alla moglie guidando la sua Mercedes fino all’hotel Delfino di Gatteo Mare sul lungomare Giulio Cesare. Lui è Willi Witter, 90 anni compiuti il 27 maggio e festeggiati a Gatteo Mare insieme a tutti i clienti dell’albergo e in primis alla moglie Eleonore. E’ titolare di un’azienda che vende estintori. Arrivano in vacanza sempre nello stesso albergo da 43 anni. E con loro ogni anno arrivano in vacanza anche i tre figli Max, Michael e Miriam sempre all’hotel Delfino. E’ Willi Witter a raccontare la sua storia. Guida sempre lei?

"Certo. Mi faccio i 700 chilometri da casa nostra a Gatteo Mare e mi fermo solo una volta".

E’ vero che è un grande appassionato di bicicletta?

"Sì. Trent’anni fa per due anni sono venuto in bicicletta con mio fratello, mentre la macchina la guidava mia moglie con i nostri figli".

Che tipo di bici?

"Da corsa. Le ho sempre comprate a Cesena, marcate Cinelli. Abbiamo fatto tante escursioni sulle vostre belle colline di Romagna e anche a San Leo e a San Marino. Si partiva alle 7 del mattino e alle 13 eravamo già al Delfino per pranzo. Le nostre mogli invece si abbronzavano in spiaggia con i figli".

E la sera?

"Portare la moglie dietro significa fare shopping. Poi seguiamo i concerti, musica e tutto quello che è divertimento".

Perchè Gatteo Mare?

"Mio babbo Otto venne per la prima volta a Gatteo Mare nel 1950, dopo essere stato un po’ di giorni sulle Dolomiti".

Non si stanca a guidare in un viaggio così lungo?

"No. Quest’anno ho guidato per un’ora da casa nostra al Brennero dove abbiamo fatto due ore di fila e poi altre 5 ore per arrivare a Gatteo Mare. Ma non mi stanco. Il primo anno abbiamo fatto tutta strada normale guidando per dieci ore".

In bicicletta va ancora?

"Da due anni non vado più perchè ho paura del troppo traffico, anche a Monaco. Mi sento più sicuro in macchina".

Cosa le piace di più di Gatteo Mare?

"La cosa più bella è la cordialità, l’amicizia. Qui siamo in famiglia come a casa. Amiamo il mare e al Delfino stiamo bene perchè è a gestione familiare. Mio babbo amava il mare come noi e i nostri figli. Sono 43 anni che festeggio il mio compleanno con tutta la famiglia che arriva dalla Germania all’hotel Delfino".

Qual è il piatto romagnolo che preferisce?

"Adoro gli spaghetti al pomodoro e le zucchine fritte. Mia moglie va pazza per il fritto misto e in primis scampi e calamari".

Le piace la nostra musica?

"Sì a cominciare da Romagna Mia. Balliamo il liscio ma anche il boogie woogie. Adesso seguiamo gli spettacoli in piazza. Nei primi anni alla sera andavamo al cinema nell’arena all’aperto".

Il ricordo più bello di questi 43 anni?

"Poter girare liberamente alla sera in tutte le strade senza il pericolo delle grandi città. Poi la cosa più bella è che noi andavamo in giro in bicicletta, le mogli e i bambini in spiaggia e la sera tutti insieme. E alle 13 prima di arrivare in albergo facevamo una tappa al bagno Walter per mezzo litro di birra. Poi la sera coi bambini tutti al Topolino Park e ci andiamo ancora oggi. In tutti questi anni fra noi e la famiglia Sansoni dell’hotel Delfino è nata una grande amicizia". Come vede il suo futuro?

"Ho sempre lavorato nella mia azienda e 4-5 ore le lavoro ancora. Il mio desiderio è continuare a lavorare, stare bene di salute e venire in vacanza a Gatteo Mare al Delfino. Non voglio cambiare nulla. Voglio restare così".