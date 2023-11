Wirun, corsa per tutti dal Club Ippodromo

Domenica alle 9.30 dal Club Ippodromo partirà la nona edizione di Wirun Cesena, corsa organizzata per dire no alla violenza verso le donne e i cui proventi verranno destinati ai due Centro Donna attivi a Cesena e a Cesenatico. Dalle precedenti otto edizioni, raccolte donazioni per 25mila euro. Parteciperà come testimonial anche Diletta Capobianco, la cui madre Sabrina Blotti nel 2012 fu vittima di femminicidio e ogni pettorale recherà ben visibile un messaggio contro la violenza di genere. L’evento è per tutti, non è competitivo, si potrà correre o camminare sulla distanza di 11 chilometri o su quella di 8,5. Per info swww.wircesena.it.