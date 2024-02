Wirun, donati 15mila euro per le attività dei Centri Donna

A San Valentino non si può non parlare di amore. Ci sono i due cuori e una capanna, gli sguardi che non hanno bisogno di parole, i sogni, i progetti, i mazzi di rose, le cene al ristorante e le scatole di cioccolatini. C’è tutto questo, ma anche altro, purtroppo. Perché ci sono anche le volte in cui la parola ‘amore’ serve a descrivere (meglio, a giustificare) azioni che con l’amore non hanno nulla a che fare. L’amore non può spiegare la violenza, eppure è proprio da lì che qualcuno cerca di passare, prendendosela con donne che diventano così vittime di violenza. Fisica, sessuale, psicologica, economica. Così proprio ieri, 14 febbraio, l’associazione Women In Run Cesena ha consegnato ai centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della "WiRun" 2023, la passeggiata solidale che si è tenuta domenica 26 novembre nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Equivalgono a 7.500 euro ciascuno (per un totale dunque di 15.000 euro) i due assegni consegnati dalla presidente Linda Ronconi ai rispettivi presidi territoriali rappresentati dalla vicensindaca di Cesenatico e dall’assessore all’inclusione del Comune di Cesena Carlo Verona. Con questo contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere e potenzieranno gli sportelli di primo soccorso attivi sui territori. Gli anni scorsi invece i fondi provenienti dalle WiRun erano stati destinati al potenziamento del servizio di supporto psicologico individuale dedicato alle donne vittime di maltrattamento che si sono rivolte al centro donna/centro antiviolenza. In modo specifico, lo scorso anno al Centro donna di Cesena sono stati destinati 4 mila euro, somma investita dall’amministrazione comunale nel rafforzamento del sostegno psicologico e nella presa in carico della donna durante l’uscita dal percorso di violenza.

l.r.