’With love’, la danza al teatro Petrella

Una prova aperta a teatro. Domani alle 19.30 andrà in scena ’With love’ di Beatrice Botticini Bianchi e Giovanni Careccia al Teatro Petrella di Longiano. Una restituzione al pubblico, in occasione della giornata internazionale della Danza, del lavoro di ricerca compiuto dagli autori, che con questo lavoro indagano il tema del conflitto all’interno delle relazioni umane. With love è una ricerca che si sviluppa attraverso laboratori e atti performativi, integrati in una performance in continuo divenire, malleabile e plasmata dagli avvenimenti contemporanei e dai contenuti espressi dal pubblico, in un’ottica di creazione co-partecipata.

Al termine della prova aperta si svolgerà l’incontro ’Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi’, si tratta di dialoghi ravvicinati con artisti e spettatori a cura di Francesca Giuliani. A seguire ci sarà un aperitivo offerto dal Teatro Petrella. I due spettacoli si collocano all’interno dei percorsi di residenza e accompagnamento per autori coreografici ’Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi’.

Il lavoro degli artisti è nato durante il corso di alta formazione ’I corpi e le voci della danza’ realizzato da Cronopios, L’arboreto, Teatro Dimora di Mondaino, Cantieri Danza, Formati Sensibili Aps, Gruppo Nanou, Associazione Culturale Nexus, e ha potuto proseguire il proprio iter generativo grazie alla residenza creativa iniziata lo scorso 15 aprile a Longiano nell’ambito del progetto Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi, giunto alla nona edizione.

I biglietti per lo spettacolo di domani costano 5 euro. Si possono acquistare su: www.vivaticket.it e in tutti i punti Vivaticket oppure rivolgendosi direttametne alla biglietteria del teatro Petrella di Longiano: telefono 0547 666008, www.ilteatropetrella.it