Women in Run dona 20mila euro ai Centri donna e antiviolenza

Ormai una tradizione che, annualmente, si rinnova nel giorno di San Valentino. Nella serata di venerdì, nella sede del Centro donna comunale di via Aldini, l’associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna e antiviolenza di Cesena e Cesenatico una somma complessiva di 20mila euro, frutto di quanto ricavato nel corso della decima edizione della corsa solidale "che non si arresta mai". Alla consegna dell’assegno hanno preso parte Linda Ronconi, presidente dell’associazione, l’assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli e la vicesindaca del Comune di Cesenatico, Lorena Fantozzi.

Esattamente come avvenuto a seguito delle precedenti edizioni, con questo importante contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere e potenzieranno gli sportelli di primo soccorso attivi sui territori. Gli anni scorsi invece i fondi provenienti dalle WiRun sono stati destinati al potenziamento del servizio di supporto psicologico individuale dedicato alle donne vittime di maltrattamento che si sono rivolte al centro donna/centro antiviolenza. In modo specifico, solo nel corso degli ultimi tre anni l’Associazione Women in Run Cesena ha donato oltre 40mila euro (8 mila euro nel 2023, 15mila lo scorso anno e ben 20mila in riferimento all’ultima edizione).