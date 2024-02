Workshop dell’ospitalità al Grand Hotel

Oggi al Grand Hotel Cesenatico in piazza Costa si tiene l’ultima giornata del Workshop dell’ospitalità organizzato da Adac e Cooperativa stabilimenti balneari. Dalle 9.30 dimostrazioni e degustazioni di caffetteria, latte art e prodotti per la colazione. A partire dalle 11.30 sarà protagonista lo chef Omar Casali, con Food cost e showcooking sino alle 15, con la possibilità di degustazioni di piatti a base pesce in abbinamento ai vini locali. Dalle 15 alle 17 si parlerà invece dei Cocktail estivi con il barman Loris Mesini.