Workshop e innovazioni in scena al Macfrut

La fiera internazionale dell’ortofrutta Macfrut, in programma al Rimini Expo Centre dal 3 al 5 maggio, prende forma. Nel nuovo salone del vivaismo, una delle novità dell’edizione 2023, la formazione è protagonista con cinque workshop dedicati al miglioramento genetico e alle nuove varietà con esperti del settore. Nello specifico, si parlerà di actinidia, uva da tavola, melo, ciliegio e fragola. "Si tratta di un’occasione unica - spiega Stefano Lugli, coordinatore del salone del vivaismo e dell’innovazione varietale - non solo di aggiornamento sui risultati ottenuti a livello mondiale dai più importanti programmi di breeding in frutti-viticoltura, ma di confronto diretto con chi crea e sviluppa queste innovazioni: breeders, editori, consorzi di gestione e aziende vivaistiche".

Modernità, ma anche tutela dell’ambiente. "Le innovazioni genetiche - prosegue Lugli - vengono create e selezionate con una maggiore sensibilità a tematiche quali la sostenibilità ecologica e colturale, l’adattamento ai cambiamenti climatici, la resistenza alle principali avversità".