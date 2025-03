Young Campus alla Biblioteca Malatestiana

Un futuro da costruire, opportunità da cogliere, connessioni da creare. Lo Young Campus torna a Cesena il 21 marzo 2025, trasformando ancora una volta la Biblioteca Malatestiana in un laboratorio di idee, ispirazioni e incontri strategici per i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni.

Dopo i successi delle ultime edizioni, il Campus si conferma un punto di riferimento per chi vuole tracciare il proprio percorso tra formazione, lavoro e innovazione, contando ad oggi oltre 3.000 iscritti alla propria rete, di cui 2.000 panel young. Qui si incontrano talenti, aziende e professionisti pronti a condividere strumenti concreti per affrontare un mondo in continua trasformazione.

L’edizione 2025 metterà al centro il tema del benessere e del futuro, esplorando come mantenere l’equilibrio tra vita privata, lavoro e tecnologia nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

Due Think Tables guideranno il dibattito: uno dedicato al well-being e alla capacità di vivere e lavorare in armonia con le sfide del presente, l’altro focalizzato su sport ed eGames, un settore in continua crescita che sta generando nuove opportunità professionali anche grazie alle potenzialità dell’AI. Esperti del settore, aziende visionarie e professionisti di successo saranno pronti a offrire spunti pratici e prospettive concrete per i partecipanti e le partecipanti.