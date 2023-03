Zac torna nella sua Cesenatico Trasferito all’ospedale ’Marconi’ ma la prognosi resta riservata

Zac sta meglio ed è tornato a Cesenatico. Ad un mese di distanza dal grave incidente domestico, Alberto Zaccheroni ieri è stato trasferito dall’ospedale ’Bufalini’ di Cesena al reparto di Medicina Riabilitativa dell’ospedale ’Marconi’ di Cesenatico. La prognosi rimane riservata, in quanto i medici non possono ancora sbilanciarsi sui tempi di recupero, ma la notizia è senz’altro buona, perchè il paziente non è più in terapia intensiva. Ricordiamo che l’allenatore di Cesenatico nel tardo pomeriggio di venerdì 10 febbraio, era caduto dalle scale probabilmente per un malore, mentre era all’interno della sua abitazione in piazza Comandini angolo viale Leonardo Da Vinci. Nella rovinosa caduta aveva riportato varie ferite, le più serie delle quali si sono dimostrate purtroppo quelle alla testa, che ha battuto violentemente. Il giorno seguente, Zac è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una emorragia, che è riuscito. Le sue condizioni rimasero per giorni stazionarie, perchè a preoccupare, oltre alla brutta botta in una parte del cranio, è anche la ferita ad un occhio. Ora si può parlare finalmente di ripresa ed in molti tirano un sospiro di sollievo, a partire dai tanti estimatori della sua città. Del resto Alberto Zaccheroni, oggi 69enne (compirà 70 anni il 1° aprile), pur essendo nativo di Meldola, si era trasferito a Cesenatico quando era giovanissimo ed in città molti lo conoscono sin da ragazzo, quando lavorava all’hotel Ambrosiana di proprietà della famiglia e ha allenato la prima squadra del Cesenatico all’inizio degli anni Ottanta, per poi intraprendere una brillante carriera che lo ha portato sulle panchine delle squadre del Venezia, Bologna, Cosenza, Udinese, al Milan dove vinse uno scudetto nel 1999; e poi Lazio, Inter, Torino e Juventus, sino a compiere delle importanti esperienze all’estero, vincendo con il Giappone la Coppa d’Asia nel 2011 (è stato il primo e sinora l’unico tecnico italiano vincitore di un trofeo internazionale alla guida di una nazionale straniera). In tutti i luoghi dove l’allenatore ha lavorato, direttamente e indirettamente ha contribuito a far crescere l’immagine di Cesenatico, ha sempre parlato bene della sua città e negli ultimi anni ha ospitato personaggi e tantissimi turisti nel suo Maré, il noto locale sull’asta di Levante del porto di Cesenatico.

In città tanti cittadini ed imprenditori lo stimano e gli vogliono bene per le sue doti umane; un affetto ed un legame sempre molto sentito. Il sindaco Matteo Gozzoli, grande tifoso del Milan, è il primo a voler stare vicino all’allenatore: "Alberto Zaccheroni è un’istituzione sportiva di Cesenatico, un ambasciatore della nostra città e sono sicuro che stia sentendo il calore di tutti in queste settimane. Il reparto di riabilitazione del ’Marconi’ di Cesenatico è un gioiello e sono sicuro che il personale sanitario saprà aiutarlo e supportarlo nel modo migliore nelle settimane di convalescenza che lo attendono. Noi tutti lo aspettiamo a braccia aperte non appena si sarà ripreso perché ogni cittadino in questi anni ne ha potuto apprezzare lo spessore umano, oltre ad ammirarne i successi sportivi. Alberto, anche quando allenava lontano, tornava ogni settimana a casa per ricaricarsi e rilassarsi, e sono certo che l’aria di Cesenatico sarà la spinta decisiva per ristabilirlo al meglio. Forza Zac!".

Giacomo Mascellani