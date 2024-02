Zaccarelli e Betto stasera al Jam Session

Il duo formato da Sara Zaccarelli e Aldo Betto si esibirà in concerto questa sera al Jam Session di Cesenatico, per un appuntamento della rassegna Jazz Club 2024. È l’occasione per vedere dal vivo due artisti legati da un lungo sodalizio chitarra e voce, uniti dalla passione per la musica blues e soul. Sara Zaccarelli è una cantante e musicista talentuosa, di grande temperamento artistico, con una voce potente ed evocativa, dall’anima soul. A lei è stata affidata recentemente l’apertura del "Christmas Soul 2023" a Ravenna, dove ha presentato anche brani originali del suo progetto "Nudha" da cui è tratto il singolo "Traffico". Ispirandosi ai classici di Aretha Franklin fino alle incursioni nella musica di Amy Winehouse, negli anni è stata protagonista ha frequentato palchi come quello del Porretta Soul Festival accanto a musicisti quali Sax Gordon e Toni Green, ricevendo il riconoscimento da band storiche come The Commitments e gli Animals. Aldo Betto, chitarrista eclettico e curioso, che amalgama perfettamente melodia e ritmo, si muove sia nell’ambito acustico che elettrico, spaziando dal blues al jazz e al funky, tutti generi percorsi con creatività. Ha inciso tre album, "Love Signs", "A passo d’uomo" e "Musica analoga", quest’ultimo già in interplay con gli avventurieri dei Savana Funk, gruppo di cui è fondatore e con il quale Betto recentemente ha aperto anche un concerto dei Red Hot Chili Pepper a Firenze Rocks e ha partecipato due volte al Jova Beach Party di Jovanotti. Per il concerto è consigliata la prenotazione al 334.1541727 o allo 0547.404144, oppure direttamente al Jam Session. La rassegna proseguirà mercoledì 21 con il quintetto dove spicca Mauro Mussoni accompagnato da Simone La Maida, Massimo Morganti, Massimiliano Rocchetta e Andrea Grillini.

Giacomo Mascellani