Zaccheroni caduta, trauma cranico ed emorragia: come sta

Alberto Zaccheroni

Cesena, Zaccheroni cade in casa: ricoverato in Rianimazione

Cesena, 12 febbraio 2023 - Il mondo dello sport, la città di Cesenatico e tanti amici ed estimatori in Romagna e in tutto il mondo tr attengono il fiato per le condizioni di Alberto Zaccheroni, ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Bufalini di Cesena per le con seguenze di una brutta caduta da una scala all interno della sua abitazione di Cesenatico. Zaccheroni è stato operato d’urgenza alla testa e le sue condizioni vengono ancora definite serie dai medici che lo sttopongono a un monitoraggio continuo. L’ultimo bollettino medico, quello di stamattina, parla di condizioni stazionarie ma in miglioramento.

L’allenatore 69enne (compirà 70 anni il 1° aprile prossimo) nativo di Meldola ma da una vita residente a Cesenatico dove gestisce anche delle importanti attività economiche e turistiche, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in una parte dell’encefalo, per ridurre l’emorragia e l’ematoma al capo, causate da un brutto incidente domestico.

Zaccheroni venerdì pomeriggio era in casa, quando percorreva una scala interna che collega i piani della villa affacciata in piazza Comandini angolo viale Leonardo da Vinci, ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente. Nell’impatto l’allenatore ha riportato ferite in diversi punti del corpo, le più importanti delle quali purtroppo alla testa. I primi a soccorrerlo sono stati gli stessi familiari (in casa c’era la moglie Franca e Lara, la compagna del figlio Luca), i quali lo hanno trovato a terra privo di sensi e hanno subito dato l’allarme. Sul posto in pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e dopo averlo stabilizzato, lo hanno caricato per trasportarlo a sirene spiegate al Bufalini.

I medici si sono resi subito conto di trovarsi di fronte ad un serio caso di grave trauma cranico, confermato poi dagli esami eseguiti con le strumentazioni del trauma center. Per questo motivo l’allenatore è stato trasferito subito in rianimazione con la prognosi riservata, anche se il paziente era cosciente. A preoccupare era il versamento di sangue causato da una emorragia sub aracnoidea, legata alla rottura di una piccola arteria. Per risolvere il serio problema i medici hanno deciso intervenire chirurgicamente. Non è ancora chiaro se le gravi condizioni dell’allenatore siano state causate dalla botta presa in testa, o se la caduta a terra sia invece la conseguenza di un malore che l’avrebbe colto in precedenza.

Zaccheroni in carriera ha allenato in Italia il Cosenza, l’Udinese, il Milan, la Lazio, l’Inter, il Torino e la Juventus, vincendo uno scudetto con il Milan nel 1999; mentre all’estero è entrato nella storia come il primo allenatore italiano ad aver vinto la Coppa d’Asia nel 2011 alla guida della nazionale del Giappone, per poi avere una breve parentesi sulla panchina della squadra del club cinese Beijing Guoan e alla guida della nazionale degli Emirati Arabi.

Il tecnico di Cesenatico è anche un volto molto noto, in quanto spesso viene chiamato nelle più importanti trasmissioni sportive nelle vesti di commentatore e recentemente era stato protagonista in Rai con parecchi interventi sulle squadre del campionato di Serie A. Nella sua Cesenatico lo conoscono anche perchè il suo nome è legato ai primi campionati di oltre quarant’anni fa sulla panchina dei "Corsari" in C2 e più di recente per aver realizzato assieme al figlio Luca il Maré, uno degli stabilimenti balneari e ristorante fra i più noti della riviera.