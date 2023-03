Zaccheroni come sta dopo l’intervento. Il bollettino dell’ospedale di Cesenatico

Cesenatico, 30 marzo 2023 – Migliorano le condizioni di Alberto Zaccheroni. I sanitari del reparto di medicina riabilitativa dell’ospedale di Cesenatico, dove è stato trasferito da tre settimane, hanno infatti sciolto la prognosi sulle condizioni di salute dell’allenatore.

Gli specialisti hanno stabilito che ci vorranno due mesi, per rimettere in sesto Zac, dopodiché il tecnico seguirà un percorso riabilitativo, che potrebbe svolgersi sempre all’interno dell’ospedale di Cesenatico. Zaccheroni era stato ricoverato d’urgenza il 10 febbraio scorso all’ospedale di Cesena, dopo un incidente domestico avvenuto nella sua casa di Cesenatico. Zac, che compirà 70 anni sabato, era in una scala interna dell’edificio, quando improvvisamente è caduto per un malore.

A trovarlo riverso sono stati gli stessi familiari, i quali si sono resi subito conto della gravità dell’incidente ed hanno chiamato il 118. Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario, Zaccheroni è stato ricoverato in terapia intensiva ed il giorno seguente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cranio per fronteggiare un trauma che aveva causato una emorragia ed un ematoma in una parte del cervello.

Questa lesione, assieme a quella subita ad un occhio, sono le priorità sulle quali si sono concentrati i medici che hanno seguito il paziente, assistito dalla moglie Fulvia Fiorini e dal figlio Luca con la compagna Clara.

Pur essendo da diverso tempo lontano dalle panchine, Zaccheroni è ancora molto seguito dagli sportivi appassionati di calcio e dai suoi concittadini che lo apprezzano per le doti umane ed anche per il suo attaccamento alla città di Cesenatico.