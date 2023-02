Zaccheroni, condizioni di salute in lieve miglioramento. Ma resta grave

Alberto Zaccheroni ha 69 anni. E’ nato a Meldola e risiede da tempo con la famiglia a Cesenatico

Cesena, 13 febbraio 2023 – Alberto Zaccheroni sta meglio. Dopo il delicato intervento chirurgico subito alla testa nella giornata di sabato per la riduzione di una emorragia, ieri l’allenatore di Cesenatico ha mostrato lievi segni di ripresa, che per un quadro clinico serio, rappresentano comunque una buona notizia. Secondo quanto riferito dal sindaco di Cesenatico, le sue condizioni sono definite stazionarie ma in miglioramento, dopo il forte trauma cranico riportato nel tardo pomeriggio di venerdì, a seguito di una caduta all’interno della sua abitazione nel centro di Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli è riuscito a dialogare tramite messaggi con il figlio del mister, Luca Zaccheroni, ed è fiducioso: "Alberto Zaccheroni è stabile e le sue condizioni sembrano in recupero. Dopo il grande spavento di venerdì, in questo momento le cose dovrebbero andare per il meglio. Sono felice di essermi messo in contatto con la famiglia e ho fatto ad Alberto gli auguri di pronta guarigione e l’ho salutato da parte di tutta la città".

Il primo cittadino si è soffermato ancora una volta proprio sul legame fra il tecnico e la sua città: "Zaccheroni è molto amato a Cesenatico, al di là degli aspetti sportivi. Lo si vede spesso passeggiare e camminare durante la settimana, lo incontrano in tanti e praticamente tutti lo conoscono. Non è una persona distante rispetto alla comunità, anzi, è sempre presente ed è un uomo apprezzato. Parecchie persone si fermano con lui a parlare non soltanto di calcio, ma anche di altri argomenti, proprio perché c’è un forte legate tra lui e Cesenatico".

Del resto Zac, oggi 69enne, nativo di Meldola ma trasferitosi a Cesenatico quando era giovanissimo, in questo spicchio di riviera ha lavorato all’Hotel Ambrosiana di proprietà della famiglia e ha allenato la prima squadra del Cesenatico all’inizio degli anni Ottanta, per poi intraprendere una brillante carriera che lo ha portato sulle panchine delle squadre del Venezia, Bologna, Cosenza, Udinese, al Milan dove vinse uno scudetto nel 1999; e poi Lazio, Inter, Torino e Juventus, sino a compiere delle importanti esperienze all’estero, vincendo con la nazionale del Giappone la Coppa d’Asia nel 2011. In tutti i luoghi dove l’allenatore ha lavorato, direttamente e indirettamente ha contribuito a far crescere l’immagine di Cesenatico, ha sempre parlato bene della sua città e negli ultimi anni ha ospitato personaggi e tantissimi turisti nel suo Maré, il noto locale sull’asta di Levante del porto di Cesenatico. Per questo motivo, il suo incidente domestico avvenuto venerdì, quando ha riportato un grave trauma cranico che ha richiesto appunto un intervento chirurgico, non è una cosa che riguarda soltanto Alberto Zaccheroni e la sua famiglia, ma tocca anche tanti imprenditori e cittadini di Cesenatico che lo stimano e gli vogliono bene per le sue doti umane. Un affetto ed un legame molto sentito ed evidenziato dai messaggi che in questi giorni vengono pubblicati sui social e giungono anche direttamente alla moglie ed al figlio del mister.