Zaccheroni dimesso dall’ospedale. Il sindaco di Cesenatico: “Ben tornato a casa Zac”

Cesenatico, 21 aprile 2023 – Alberto Zaccheroni è stato dimesso dall’ospedale ‘Marconi’ di Cesenatico e ha fatto rientro a casa dove proseguirà le cure e la terapia riabilitativa. Le sue condizioni sono in via di miglioramento, tanto che lo stesso Zac ha detto "Ora sto benino, ringrazio i medici".

L’ex allenatore di Milan, Juve e Lazio è stato ricoverato d’urgenza nel tardo pomeriggio del 10 febbraio scorso dopo aver sbattuto violentemente la testa per una caduta in casa. Zaccheroni, che ha compiuto 70 anni il 1° aprile, si è ripreso, è cosciente e parla. Potrà proseguire il percorso riabilitativo con l’assistenza domiciliari e le terapie in ospedale che dista un paio di chilometri. Sono con lui la moglie Fulvia e gli sono vicini il figlio Luca e la nuora Lara.

Le sue condizioni dopo la caduta, che potrebbe essere stata accidentale scendendo da una scala interna all’abitazione oppure causata da un malore, sono apparse subito gravi tanto che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e monitorato in rianimazione con prognosi riservata. I segnali di ripresa ci sono stati nel monitoraggio dei medici tanto che il 9 marzo scorso è stato deciso il suo trasferimento nella struttura ospedaliera riabilitativa di Cesenatico, dove a fine marzo è stata sciolta la prognosi di 60 giorni.

Al momento della caduta erano in casa la signora Fulvia e la nuora Lara ma, per quanto è dato sapere, sarebbero state in un’altra stanza e si sono precipitate a soccorrerlo quando hanno avvertito che era caduto, avvisando il 118 che è prontamente intervenuto riscontrando subito le ripercussioni particolarmente serie che hanno indotto all’immediato ricovero a Cesena.

Non sono mai stati emessi bollettini medici fino a fine marzo quando appunto è stata sciolta e ufficializzata la prognosi di 60 giorni prospettando un percorso riabilitativo. Una volta raggiunto il ‘Bufalini’ le sue condizioni non si sono mai aggravate ma hanno dato segnali di miglioramento con il passare dei giorni, facendo ben sperare i familiari e quanti gli sono stati vicini informandosi costantemente pur nel riserbo generale.

Il sindaco di Cesenatico: “Ben tornato Zac”

"Tutta Cesenatico é felice di questa notizia. Ben tornato a casa, Zac!”. Così il sindaco della città romagnola, Matteo Gozzoli esprime, sul suo profilo Facebook, la propria contentezza per l'uscita dall'ospedale di Alberto Zaccheroni.