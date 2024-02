Zandel presenta il suo nuovo libro

Questa sera alle 21 nella biblioteca di San Mauro Pascoli, ci sarà la presentazione del romanzo "Eredità colpevole" dello scrittore Diego Zandel, organizzata da Simone Pascuzzi candidato sindaco per il centrodestra a San Mauro Pascoli, grazie al think thank Nazione Futura che condurrà la serata all’insegna della storia e del ricordo delle Foibe. Interverrà con una sua opera anche la poetessa sammaurese Caterina Tiselli, chePascuzzi ha proposto per l’onorificenza dei benemeriti dell’arte e della cultura.