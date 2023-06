Zanigni raddoppia, apre ’Osteria Porto 22’

di Giacomo Mascellani

L’operatore turistico Maurizio Zanigni raddoppia. In via Marino Moretti, sull’asta di Ponente del porto canale, in uno degli scorci più suggestivi del borgo marinaro, l’imprenditore ha ripreso la gestione del suo ristorante ’Porto 22’ e a fianco ha rilevato un altro locale, che ha trasformato in ’Osteria Porto 22’. È una novità significativa, perchè in uno dei luoghi dove ci sono tanti ristoranti storici di Cesenatico, Zanigni con la moglie Victoria ha aperto un nuovo punto di ristoro centrato su un progetto preciso: "L’idea è quella di un locale dalla forte connotazione romagnola, da cui deriva anche la scelta degli arredi e l’allestimento dei tavoli, alcuni dei quali hanno le tovaglie a quadri bianchi e rossi, proprio come nelle tipiche osterie. Vogliamo offrire un prodotto di qualità, puntando tutto sulla romagnolità, quindi i vini del nostro territorio, incluso il recupero di alcuni vigneti autoctoni come il ’Famoso’ e la cucina marinara, ma in un ambiente informale dove facciamo prezzi popolari per tutte le tasche".

Zanigni punta su idee originali: "Abbiamo inventato il menù sul cabaret, dove mettiamo tutto, l’antipasto, le cozze, il primo piatto, il fritto e un dessert, proponendolo a 22 euro. Offriamo prodotti semplici e genuini, nel rispetto della tradizione, per dare un servizio diverso dagli altri ristoranti sul porto canale". L’altro ristorante di Zanigni, il ’Porto 22’, manterrà la sua identità con cui è nato quattro anni fa: "Qui si continuerà ad assaporare ricette di pesce in un ambiente più raffinato e con un menù alla carta completamente diverso, mantenendo un buon profilo, in grado di soddisfare un palato più esigente, in un’atmosfera dove offriamo vari ambienti, la pedana esterna sul porto, la sala interna ed un giardino sul retro completamente riqualificato che è molto bello e di grande effetto".

Questo è un momento di grande fermento nel settore della ristorazione in questo spicchio di riviera. Sempre in via Moretti il ristorante ’Giuliano’ di Alessio Sassi si presenta con uno spazio esterno rinnovato e rigoglioso di verde. Rimanendo a Ponente, in via Mazzini il ristoratore Sergio Duca, assieme alla moglie Maura Ciullo ed ai figli Alex e Camilla con il fratello Carlo, ha rilevato l’’Osteria del Sole’, uno dei più grandi ristoranti della riviera; mentre in viale Cavour il ristorante ’Casa Tua’ di Silvano Albonetti si presenta con un giardino rinnovato e un’ambientazione esterna più bella. In spiaggia Mauro Mammana ha inaugurato il punto di ristoro ’King of the beach’ al Bagno Wanda e ci sono altre novità, in questa zona nord di Cesenatico che si vivacizza.