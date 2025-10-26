Zaro giganteggia, Francesconi si fa sentire

Klinsmann 7. Protetto alla grande dalla sua difesa, risponde da portiere di alto livello le volte in cui viene chiamato in causa. Il tutto sotto gli occhi di papà Jurgen.

Ciofi 6,5. Splendida prova difensiva e un temperamento da capitano vero.

Zaro 7. Obbligato spesso a difendere nella propria area piccola, il centralone ex della gara, così come i compagni, non teme i due attaccanti di stazza come Odogwu e Merkaj prima e Italeng poi.

Mangraviti 6,5. Tra i tre difensori il braccetto di sinistra si è dimostrato più attratto dal duello fisico, come dimostrato dai due falli commessi sulla trequarti, uno gli è costato l’ammonizione. Affidabile come spesso accade, evita il peggio in almeno un paio di situazioni difficili. Ciervo 6. Bloccato dalla catena di sinistra del Sudtirol, è costretto a muoversi lungo la trequarti offensiva bianconera per non dare punti di riferimento (dal 28’ st Adamo 6. Sfiora il gol con un bel tiro nel secondo tempo. Entra in campo con l’atteggiamento giusto).

Berti 7. Il vero tuttocampista della squadra. Altra prestazione di assoluta qualità coronata dal quarto assist del suo campionato. E’ in grande condizione e si vede (dal 28’ st Guidi 6. Schierato a centrocampo, si rende utile nell’assedio finale dei padroni di casa).

Castagnetti 7. Una garanzia con la palla nei piedi. Il cuore pulsante del Cesena.

Francesconi 6. Il centrocampista ombra, che spesso non si vede ma si sente. Nel centrocampo perfetto di Mignani il 21enne trova sempre il suo spazio.

Frabotta 6. Tanta corsa e intensità. Il gol del vantaggio arriva proprio dalla sua zona di competenza, nella quale dialoga con Berti invitandolo a crossare (dal 35’ st Celia sv).

Blesa 6. Mignani non rinuncia quasi mai alla sua capacità di fare da collante tra centrocampo e reparto offensivo. Ottanta minuti di difesa del pallone e movimenti utili a dare equilibrio alla squadra. Da oggetto misterioso a sempre titolare, è stato sostituito soltanto quattro volte nelle prime nove giornate (dal 35’ st Diao sv).

Shpendi 7. Un’altra bella prestazione dopo le ultime in crescendo: mancava soltanto il gol. Stappa una partita nella quale non era accaduto nulla fino a quel momento, ritrovando la rete dopo ben 56 giorni dall’ultima volta (dal 21’ st Olivieri 6. L’impegno non manca. Guadagna alcuni falli importanti).

Giacomo Lippi