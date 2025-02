Zavatta coordinatrice a San Mauro Pascoli

È cominciata all’insegna dell’armonia, del coinvolgimento, del radicamento e dell’entusiasmo, la fase congressuale di Fratelli d’Italia nel territorio di Forlì Cesena. Giovedì scorso a Savignano sul Rubicone è stata eletta come coordinatrice Kitty Montemaggi, mentre ieri, a San Mauro Pascoli, dove è stato rinnovato anche il direttivo comunale, è stata scelta come coordinatrice Diletta Zavatta. Sempre ieri si è tenuto il congresso a Predappio, alla presenza del sindaco Roberto Canali, del consigliere regionale Luca Pestelli, intervenuto a tutti i congressi sul territorio, del vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno, dell’assessore alla sicurezza di Forlì Luca Bartolini, dell’assessore alle politiche giovanili e al patrimonio e ai servizi ambientali di Predappio Carla Ravaglia e del consigliere comunale di Predappio Lucio Moretti. Nell’occasione, è stato eletto come coordinatore Paolo Perini.

"Abbiamo registrato una solida conferma dei circoli già esistenti – chiosa il deputato di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri – e dei coordinatori, tutti rieletti per acclamazione. In questo clima di fiducia ed entusiasmo crescenti, il nostro consenso sul territorio continua a consolidarsi".