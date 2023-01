’Zio Lupo’, la fiaba della tradizione romagnola riempie di famiglie il teatro di Gambettola

Le fiabe della tradizione romagnola inaugurano la sezione ’Famiglie a teatro’ del teatro comunale di Gambettola. Appuntamento oggi alle 17 con la compagnia Aidoru che porta in scena lo spettacolo sensoriale Zio Lupo, ispirato alle Fiabe Italiane di Italo Calvino. Sul palco Antonia Casadei, per la regia di Roberta Magnani. Zio Lupo è una fiaba contadina che appartiene alla tradizione orale della terra di Romagna, ma è, al contempo, universale. La storia racconta di una bambina golosa che, per non aver dato la giusta importanza al patto con Zio Lupo, deve essere punita. Ma il rituale del castigo avviene in modo totalmente inatteso.

La rassegna ’Famiglie a teatro’ è un appuntamento che dal 2015 la direzione artistica ha inserito all’interno del cartellone stagionale come momento nelle vite familiari per condividere piccoli e grandi il rito collettivo del teatro. Tre i prossimi appuntamenti: Stenterello nell’isola dei pirati (sabato 4 febbraio), Trecce Rosse (sabato 18 marzo) e Ravanellina (sabato 1 aprile).

Gli spettacoli si svolgono tutti il sabato pomeriggio alle 17. Vista la particolarità dell’allestimento scenico e del suo svolgimento, lo spettacolo è a numero chiuso per un massimo di 30 bambini. Prenotazione consigliata. Biglietti interi a 7 euro, ridotto 5.