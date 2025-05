Zoffoli confermato presidente della ’Benigno Zaccagnini’

Il consiglio direttivo dell’associazione Benigno Zaccagnini di Cesena ha rinnovato il mandato di presidente a Damiano Zoffoli, già al vertice dell’associazione dal 2022. Medico dentista e socio di lungo corso della “Zaccagnini”, Damiano Zoffoli (64 anni) è stato europarlamentare dal 2015 al 2019 e, in precedenza, consigliere regionale dell’Emilia-Romagna per dieci anni e sindaco di Cesenatico per due mandati. Nei primi anni ’90 fu anche segretario provinciale del Partito popolare italiano. Confermate dal Consiglio anche le altre due cariche di vertice. Vicepresidente rimane Carmelina Labruzzo (46 anni, educatrice professionale e attuale assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune di Cesena), mentre Michela Mosconi (47 anni, bancaria e giornalista pubblicista) è confermata nel ruolo di segretaria. L’associazione Zaccagnini, operativa dal 2003 nella sua sede di Corso Sozzi a Cesena (inaugurata dall’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro), è apartitica ma riunisce persone, spesso di differenti orientamenti politici, che si richiamano all’esperienza sociale e politica dei cattolici democratici, organizzando iniziative culturali e sociali su questi temi. È intitolata all’ex segretario nazionale della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini, amico e compagno di passioni politiche dei soci fondatori. Faentino di nascita e ravennate d’adozione, Zaccagnini aveva Cesena nel suo cuore. Per questo proprio nella città malatestiana è nata la prima associazione a lui intitolata in Italia. Del consiglio direttivo dell’associazione (rinnovato a metà maggio dall’assemblea dei soci) fanno parte anche: Camillo Acerbi, Amedeo Bertani, Gabriele Borghetti, Maurizio Brunelli, Michelangelo Bucci, Stefano Campana, Andrea Guiduzzi, Gilberto Zoffoli.