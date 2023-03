Zoffoli torna in pista "In lizza per le comunali"

di Andrea Alessandrini

Gilberto Zoffoli, 61anni, torna in pista con i Popolari per Cesena, ma a fianco di chi alle comunali del 2024 non si sa ancora. Fu candidato sindaco nel 2014 con Libera Cesena appoggiato dal centrodestra che lasciò nel 2017 quando fondò i Popolari per Cesena, ma alle amministrative del 2019 preferì acquattarsi dietro le quinte del movimento che fece un patto elettorale con il sindaco Enzo Lattuca ed è rappresentato in giunta dall’assessora Carmelina Labruzzo.

Zoffoli, lei come sta e come stanno i Popolari per Cesena?

"Io bene, molto impegnato con il lavoro, sono nel consiglio dell’Ordine degli ingegneri, maho voglia di politica.Sono militante senza incarichi, abbiamo due due ottimi portavoce: Elisabetta Pirini e Alessandro Fusaroli".

Ma vi siete radicati in città?

"La pandemia ci ha ha frenato, come tutte le altre forze politiche, ma abbiamo iniziative in cantiere, anche una scuola di politica per formare le nuove leve".

Che giudizio dà della giunta Lattuca di cui fate parte?

"Bilancio positivo, ma con qualche criticità. Vorremmo che fosse più ’politica’ e meno occupata dalle incombenze e anche che ci fosse più spazio per prendere le decisioni insieme".

Le aggrada l’operato di Lattuca?

"Ero timoroso, dopo l’esperienza con Paolo Lucchi, invece l’ho rivalutato. Ribadisco: dovrebbe accentuare la dimensione politica della coalizione; va bene fare, ma occorre rendere sempre chiara la linea".

Alle comunali 2024 che cosa faranno i Popolari per Cesena?

"Ci saranno, innanzitutto. Stiamo confrontandoci con tutte le forze politiche. Con i repubblicani c’è un rapporto privilegiato, ma dialoghiamo con tutti, anche con Articolo 1, che è di sinistra".

Più del Pd di EllySchlein, o siamo lì?

"Dobbiamo capire fino dove arriverà la Schlein, per valutare".

Vi risulta che Lattuca si ricandiderà?

"Credo di sì, nei mesi prossimi avremo la risposta".

Il sindaco ha fatto capire di volere allargare la coalizione. Temete l’assembramento?

"Si deve ragionare su quali spazi possono esserci per i Popolari in una coalizione più larga".

Potreste non coalizzarvi o farlo con il terzo polo?

"Vedremo cosa sarà il partito che si sta costituendo. In Italia Viva sono entrati nostri militanti".

E tra centrodestra e Popolari per Cesena non c’è dialogo?

"La preponderanza di Fratelli di Italia non lo favorisce".

Nel 2024 lei sarà in lista?

"Sentirete parlare di me più che negli ultimi anni".