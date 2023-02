Zona centro, i residenti chiedono più decoro

di Giacomo Mascellani

"Vogliamo più decoro urbano, una maggiore cura del verde e un’attenzione particolare alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia con la scopa di strade e marciapiedi". Sono queste alcune delle principali richieste avanzate nel corso dell’ultima riunione del Comitato di zona Cesenatico Centro Boschetto, organizzata nella sede di via Venezia. La presidentessa del quartiere Sara Romagnoli aveva chiesto il coinvolgimento del maggior numero possibile di cittadini e la risposta c’è stata, visto che la sala era gremita di persone che hanno sollevato le maggiori criticità.

La questione del decoro è la più richiesta, con residenti e imprenditori della zona che chiedono più pulizia, la sistemazione di strade, marciapiedi ed il ripristino delle fontane sulla Vena Mazzarini che non funzionano da tempo. In centro sono state avanzate anche richieste di nuovi servizi, come ad esempio dei bagni pubblici, mentre in viale Cesare Abba e nell’area della rotonda di via Bologna, i residenti chiedono di spostare il mercatino serale estivo del lunedì, perchè sottrae parcheggi e impedisce di avere possibilità di manovra. In centro molti vogliono una Zona a traffico limitato (Ztl), sul porto canale e in via Fiorentini, dove chi vi abita lamenta parecchi disagi, mentre in piazza del Monte e piazza delle Conserve, tiene banco il problema della presenza di senzatetto che causa un notevole degrado.

La cura del verde è entrata nel mirino di parecchi presenti di cui si fa portavoce la stessa Sara Romagnoli: "In via Renato Serra alcuni grossi rami potati sono finiti all’interno dei cortili dei privati, poi c’è chi lamenta il danneggiamento dei muretti, in viale Anita Garibaldi ed in viale Roma ci sono invece problemi nella manutenzione delle aiuole".

La Romagnoli punta anche sulla gestione dei rifiuti: "Molte lamentele sono state sollevate sulla raccolta differenziata; la richiesta è di aumentare le isole ecologiche con la tessera. Inoltre molti cittadini hanno telefonato a Hera perchè non avevano risposte e lamentano anche un cattivo spazzamento stradale. È veramente un peccato vedere Cesenatico così , in quanto non è curata a sufficienza; la pulizia e il decoro sono importanti, per questo chiediamo al Comune di cominciare dalla cura del verde, dove la critica non è rivolta solo a questa amministrazione perchè sono trent’anni che ci sono zone con aiuole secche, e dalla manutenzione dei marciapiedi. Quando saltano i sanpietrini le toppe con l’asfalto non vanno bene, non si possono vedere delle pezze così brutte in centro e nel lungomare".