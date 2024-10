Zona logistica semplificata. Un coro di consensi: "Favorirà investimenti nelle aree industriali"

Facilitazioni per le imprese, semplificazioni amministrative, incentivi, sgravi fiscali: è la ‘Zona logistica semplificata’, un progetto della Regione per la movimentazione delle merci che unisce infrastrutture viarie e ferroviarie e le aree produttive commerciali dell’Emilia-Romagna. Dopo unn percorso istituzionale condiviso, il governo Meloni ha varato l’istituzione della ‘Zls’ per l’Emilia-Romagna, raccogliendo così un consenso unanime dal territorio. "Siamo convinti del grande valore di questa opportunità, che favorisce gli investimenti anche nelle aree industriali di Forlì-Cesena e Rimini – afferma Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. L’ulteriore spinta al ruolo del porto di Ravenna porta benefici a tutto il sistema della logistica delle imprese romagnole. Consapevoli di ciò, Camera di commercio della Romagna e Camera di commercio di Ferrara e Ravenna hanno collaborato in modo molto stretto e si sono impegnate a dare tutto il supporto necessario per giungere ai provvedimenti attuativi. Un riconoscimento particolare va al viceministro on. Bignami che ha seguito attivamente l’iter e che si è interessato per l’approvazione della Zls, fino alla sua favorevole conclusione".

"Un risultato storico, che aspettavamo e che davvero è il frutto di una grande collaborazione, sia istituzionale sia del mondo economico" evidenzia

il presidente della Camera di commercio di Ravenna e Ferrara, Giorgio Guberti, sottolineando anche il lavoro di squadra tra enti del territorio, esponenti di governo nazionale e regionale.

"Forte soddisfazione" viene anche da Legacoop Romagna: "Come più volte sottolineato dai cooperatori negli scorsi mesi, si tratta di un’opportunità decisiva per lo sviluppo economico e sociale dell’intero Paese".

"Ancora una promessa mantenuta e un impegno rispettato con gli emiliano romagnoli da parte del governo Meloni che con la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istituisce la Zona logistica semplificata in Emilia-Romagna - commenta l’on. Alice Buonguerrieri (FdI) -. La nuova Zls permetterà alle imprese emiliano-romagnole di accedere alle semplificazioni amministrative e alle agevolazioni previste in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta. Come emiliano-romagnola rivolgo un sentito ringraziamento alla presidente Meloni che conferma una grande attenzione verso il nostro territorio, al ministro Raffaele Fitto che ha condotto l’istruttoria il cui esito è questo nuovo decreto e al viceministro Bignami che si è fatto carico delle istanze del territorio, incontrando anche le associazioni di categoria, e rappresentandone le istanze al governo".

re.ce.