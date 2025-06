"Zone verdi trascurate erba alta e degrado"

"In molte zone di Cesena ci sono marciapiedi, rotonde e aree verdi, che sono impraticabili: l’erba alta ostacola il passaggio dei pedoni e compromette il decoro urbano". Solleva il problema Nicholas Pellegrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. "Ho presentato un’interrogazione – continua – per chiedere chiarimenti sulla gestione del verde pubblico, oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Il numero degli sfalci programmati per il 2025 è lo stesso dello scorso anno: solo quattro. Sono insufficienti. Chiediamo all’Amministrazione di potenziare le risorse dedicate alla manutenzione del verde pubblico, per garantire interventi più frequenti".