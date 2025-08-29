"Ztl, cartelli visibili ai varchi"

Da lunedì entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso al centro storico di Cesena: le cosiddette ’liste bianche’ verranno definitivamente abolite. Da quella data potranno entrare in Ztl solo i veicoli muniti di permesso valido in corso, mentre chi era titolare di permessi “lista bianca” (carico/scarico o residenti) doveva richiedere un nuovo titolo entro domenica, pena la perdita dell’autorizzazione.

"Una misura importante, che rischia però di trasformarsi in un boomerang per tanti cittadini e imprese – si legge in una nota di Cesena Siamo Noi – Nonostante le comunicazioni pubblicate dal Comune, siamo convinti che una campagna di informazione affidata soltanto a inserzioni sui giornali non sia sufficiente: tanti cesenati, non leggendo quotidianamente la stampa locale, potrebbero non essere al corrente del cambiamento. Inoltre, suscita forti perplessità il fatto che diversi utenti non abbiano ricevuto una comunicazione personale: possibile che chi ha fornito indirizzo email e recapiti digitali non sia stato avvisato direttamente? Ci domandiamo perché non sia stata utilizzata questa modalità, semplice ed economica, per raggiungere in modo puntuale i cittadini interessati. Chiediamo con forza che il Comune affigga cartelli ben visibili presso ogni varco Ztl, con un messaggio chiaro e inequivocabile: "Dal 1° settembre l’accesso è consentito solo ai veicoli con permesso valido".

Una scelta di trasparenza indispensabile per evitare disagi, multe e contenziosi. Diversamente, la sensazione diffusa sarà che il Comune voglia “fare cassa” con le sanzioni, piuttosto che accompagnare i cittadini in una transizione ordinata e responsabile. Per Cesena Siamo Noi, il rispetto delle regole deve andare di pari passo con il diritto a una comunicazione chiara, capillare e corretta. Invitiamo quindi l’amministrazione a intervenire subito, rendendo la nuova disciplina della Ztl realmente comprensibile a tutti.