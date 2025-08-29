Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Cronaca"Ztl, cartelli visibili ai varchi"
29 ago 2025
REDAZIONE CESENA
"Ztl, cartelli visibili ai varchi"

Da lunedì entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso al centro storico di Cesena: le cosiddette ’liste bianche’ verranno...

Da lunedì entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso al centro storico di Cesena: le cosiddette ’liste bianche’ verranno definitivamente abolite. Da quella data potranno entrare in Ztl solo i veicoli muniti di permesso valido in corso, mentre chi era titolare di permessi “lista bianca” (carico/scarico o residenti) doveva richiedere un nuovo titolo entro domenica, pena la perdita dell’autorizzazione.

"Una misura importante, che rischia però di trasformarsi in un boomerang per tanti cittadini e imprese – si legge in una nota di Cesena Siamo Noi – Nonostante le comunicazioni pubblicate dal Comune, siamo convinti che una campagna di informazione affidata soltanto a inserzioni sui giornali non sia sufficiente: tanti cesenati, non leggendo quotidianamente la stampa locale, potrebbero non essere al corrente del cambiamento. Inoltre, suscita forti perplessità il fatto che diversi utenti non abbiano ricevuto una comunicazione personale: possibile che chi ha fornito indirizzo email e recapiti digitali non sia stato avvisato direttamente? Ci domandiamo perché non sia stata utilizzata questa modalità, semplice ed economica, per raggiungere in modo puntuale i cittadini interessati. Chiediamo con forza che il Comune affigga cartelli ben visibili presso ogni varco Ztl, con un messaggio chiaro e inequivocabile: "Dal 1° settembre l’accesso è consentito solo ai veicoli con permesso valido".

Una scelta di trasparenza indispensabile per evitare disagi, multe e contenziosi. Diversamente, la sensazione diffusa sarà che il Comune voglia “fare cassa” con le sanzioni, piuttosto che accompagnare i cittadini in una transizione ordinata e responsabile. Per Cesena Siamo Noi, il rispetto delle regole deve andare di pari passo con il diritto a una comunicazione chiara, capillare e corretta. Invitiamo quindi l’amministrazione a intervenire subito, rendendo la nuova disciplina della Ztl realmente comprensibile a tutti.

