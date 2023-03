"Ztl, facilitare la sosta e la vita ai residenti"

L’aumento delle telecamere di sorveglianza ai varchi del centro pedonalizzato non piace alla Lega che boccia l’orientamento della giunta comunale nel piano di revisione della Ztl. "L’amministrazione – afferma la capogruppo consiliare Antonella Celletti – è partita dalla fine ovvero dal sistema dei blocchi e dei controlli, i più facili da implementare. Ma i problemi sono altri. Accesso e sosta sono collegati e perfino il piano lo mette in evidenza. Lo scoglio vero è dare risposte ai residenti, alla sosta breve e a quella prolungata per cui servirebbero parcheggi a margine dell’area pedonalizzata". Celletti prosegue: "Anche nel piano si legge, infatti, che c’è il rischio di una perdita di attrattività del centro storico e che, al contrario, acquisterebbe pregio da una offerta commerciale di qualità e, aggiungiamo noi, da iniziative di richiamo che potrebbero determinare una maggiore frequentazione dell’area. La Lega è favorevole alla pedonalizzazione del centro storico ma sollecita anche un approccio più realistico da parte della Giunta per promuoverne la frequentazione, facilitando l’accessibilità con aree sosta ai margini della Ztl, e per non danneggiare residenti e aziende che vi operano. Oggi il centro storico è affollato solo nelle mattine di mercato (se il tempo è clemente) e nel week end. Per il resto sono praticamente solo i residenti a frequentarlo e sicuramente non basta perché sia dinamico e vissuto attivamente. Concordiamo sul fatto che sia da revisionare la cosiddetta ‘lista bianca’ dove sono compresi oltre 20.000 veicoli che possono accedere alla Ztl, ma chiediamo contestualmente iniziative per rendere più agevole arrivare e sostare ai varchi e facilitare la vita a chi vive e lavora in centro storico. Per questo sollecitiamo l’amministrazione a confrontarsi senza pregiudizi per ogni step del piano".